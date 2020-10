Pourquoi s'appelle-​​t-​​elle Clara Morgane?

De nombreux artistes changent de prénom ou de nom pour que ça sonne mieux et la jeune Emmanuelle Munos en a fait de même, mais pas uniquement pour la sonorité. Elle a d'abord changé son prénom parce que «le prénom Emmanuelle n'est pas hyper facile à porter», a-t-elle reconnu dans «L'instant de Luxe» sur Non Stop People. «C'est un très célèbre film érotique des années 1970, et c'est vrai que quand j'étais petite, on m'embêtait pas mal avec ça!».

Quand elle monte à Paris en 2000 pour se lancer dans le X, elle décide donc de troquer ce prénom un peu trop connoté pour Clara: «C'est juste un prénom que j'adorais, et j'ai trouvé qu'il était rarement porté, donc c'était un bel atout!». Quant à son changement de nom, il était nécessaire par rapport au métier qu'elle avait décidé d'exercer, «surtout pas rapport au nom de famille! Je ne voulais pas que mes choix pèsent sur leur vie». Elle choisit Morgane, «c'est par rapport à la signification du verbe aimer, ça me plaisait».

Aujourd'hui, tournée vers une autre vie professionnelle, la quadragénaire aurait pu avoir envie de tourner la page et changer de nom. «Hors de question, j'assume tout!», s'est-elle exclamée. «J'ai évolué tout au long de ma vie en gardant ce nom pour bien marquer l'évolution». Elle est toujours à l'affiche de son spectacle «Le cabaret de Clara Morgane» au César Palace à Paris et continue de faire des photos sexy: son calendrier 2021 est d'ores et déjà disponible.

