Qui est cette actrice devenue méconnaissable?

Retirée de la vie publique, Bridget Fonda a totalement changé de vie. Mais les cinéphiles n'ont pas pu oublier sa performance remarquable dans le chef d’œuvre de Quentin Tarantino «Jackie Brown». Auparavant, la fille du célèbre acteur Peter Fonda avait notamment tourné dans «Le Parrain 3».

Un destin d'actrice reconnue dans des films d'auteur lui était promis. Mais elle a décidé de tout abandonner au début des années 2000. Ses dernières apparitions remontent à 2002 dans des séries télévisées. Depuis, la native de Los Angeles n'a plus tourné, refusant même le rôle principal d'Ally McBeal. Marquée par une enfance au cœur du star-system, elle a préféré s'éloigner d'Hollywood pour élever son fils dans un ranch à Santa Barbara, au nord de la cité des Anges.

Devenue extrêmement discrète, elle a été photographiée pour la dernière fois à la première d'«Inglorious Basterds», aux côtés de son mari le musicien Danny Elfman, en 2009. C'était sans compter sur l’œil indiscret des paparazzis. Mercredi, l'ancienne actrice a été aperçue dans les rues de Los Angeles.

Celle qui fête son 58e anniversaire ce jeudi a beaucoup changé. Et rares sont les passants qui ont reconnu la «bimbo» de Jackie Brown.

La métamorphose de Bridget Fonda a, en tout cas, suscité de nombreuses réactions étonnées des internautes. Plusieurs ont partagé leur nostalgie, quand d'autres ont demandé à ce «qu'on la laisse tranquille».

