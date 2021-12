Sa carrière aurait eu raison de son couple

Ils semblaient si heureux ensemble depuis leur rencontre en juin 2019. Pourtant, tout est fini entre Dua Lipa et Anwar Hadid, selon le site Deux Moi. Le Sun, qui a relayé l’info, avait déjà fait savoir, début décembre 2021, que la chanteuse britannique de 26 ans et le mannequin américain de 22 ans avaient traversé des crises dans leur relation. La carrière prenante de Dua en aurait été la cause principale.

Elle avait dû passer beaucoup de temps entre Londres et Los Angeles pour enregistrer son album, pendant que son copain se retrouvait seul dans leur appartement à New York, avec leur chien Dexter. «Ils avaient pensé à mettre un frein à leur histoire d’amour le mois dernier, car être séparés à cause des fréquents voyages de Dua s’avère difficile», avait révélé une source.

Pendant leur romance, le frère cadet de Bella et Gigi Hadid avait publié sur Instagram un message touchant sur sa dulcinée, en disant qu’elle «guidait ses pas et lui permettait d’apprendre à être heureux avec lui-même». Avant de rencontrer celle qui a battu un record avec son tube «Cold Heart», en duo avec Elton John, Anwar est sorti avec le top model Kendall Jenner et l’actrice Nicola Peltz.

De son côté, Dua a été la compagne du mannequin et chef cuisinier britannique, Isaac Carew, ainsi que de Paul Klein, leader du groupe indie pop américain LANY. Pour le moment, Dua et Anwar n’ont pas confirmé leur rupture.

