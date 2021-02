«Nue sur un éléphant, tu n'as pas honte?»

Une mannequin russe installée à Bali a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Samedi, Alesya Kafelnikova a publié sur Instagram une courte vidéo d’elle posant nue sur le dos d’un éléphant. La jeune femme de 22 ans, qui n’est autre que la fille de l’ex-tennisman Ievgueni Kafelnikov, a écrit en légende: «Vibrations naturelles». Cette publication n’a pas laissé grand-monde indifférent, de nombreux internautes se rêvant à la place du pachyderme.

Certains des 536 000 abonnés d’Alesya ont cependant été choqués par son comportement, estimant qu’il mettait en danger le bien-être de l’animal. «Pauvre éléphant. Tu n’as pas honte de te coucher nue sur un éléphant? C’est une créature vivante. L’argent l’emporte sur tout», s’est notamment indigné un utilisateur. Un autre a estimé que ces images n’étaient ni plus ni moins qu’un «viol» sur l’animal.

En 2012, le WWF a fait passer l’éléphant de Sumatra de la catégorie des animaux «en danger» à celle des espèces «en grave danger» à cause de la déforestation et de la dégradation de son habitat. Les éléphants de Sumatra ne naissent pas à Bali mais y vivent en captivité pour servir l’industrie du tourisme. Pas sûr qu'ils fassent vraiment la différence entre avoir sur le dos une horde de touristes et une mannequin russe nue...

(L'essentiel/joc)