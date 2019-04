Sa fille privée de ballon, Ronaldo traité de sexiste

À première vue, il n'y a rien de plus mignon que de voir Cristiano Ronaldo échanger des passes avec un coéquipier de choix: son fils Mateo, âgé d'un peu moins de 2 ans. Sauf qu'un problème a fait surface dans la vidéo que la star portugaise de la Juventus a publiée sur les réseaux sociaux, avec pour seule légende: «Maison bénie». On y voit Eva, sœur jumelle de Mateo, en train de réclamer à son tour le ballon dans le dos de son frère. En mimant les gestes des deux garçons, la petite indique qu'elle aimerait elle aussi pourvoir shooter.

Le ballon n'arrivera toutefois jamais jusqu'à elle. De guerre lasse, Eva se retourne vers d'autres jeux. Elle saisit un balai miniature et s'amuse avec un petit chariot de nettoyage dans l'indifférence générale. Il n'en fallait pas plus pour que des voix s'élèvent et qualifient CR7 de «sexiste» ou de «macho». De nombreux internautes ont dénoncé ce qu'ils estiment être de l'éducation genrée, créant le hashtag #EvaTambienQuiereChutar (Eva aussi veut shooter).

Cómo se construyen los mandatos de género. Parte 1 de 9762748. https://t.co/hW7h3SlDpW– Barbijaputa (@Barbijaputa) April 7, 2019

«C'est l'une des vidéos les plus machistes que j'ai vu dans ma vie. Quel dommage, la petite fille veut jouer et faire comme son père, taper dans un ballon et finalement elle saisit un balai. Incroyable», s'offusque un internaute sur Twitter.

Ce n'est pas la première fois que Ronaldo ou son épouse Georgina Rodriguez postent des vidéos de leurs enfants jouant au ballon sur les réseaux sociaux.

