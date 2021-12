Nicki Minaj pose nue pour son anniversaire

Nicki Minaj, qui pourrait collaborer avec Rihanna, n’est pas réputée pour porter des cols roulés et des pantalons taille haute. La rappeuse est loin d’être pudique et apprécie montrer ses formes sur les réseaux sociaux, dans ses clips ainsi que sur scène.

Pour marquer son 39e anniversaire, le 8 décembre 2021, l’Américaine poursuivie pour harcèlement, est allée encore plus loin et a partagé trois photos d’elle dans le plus simple appareil sur Instagram. Sur deux des images, elle pose avec un gâteau d’anniversaire. Sur la troisième, elle est appuyée contre un ours en peluche géant.

En légende de son post, la maman d’un petit garçon né le 30 septembre 2020, a écrit: «Dites joyeux anniversaire au mauvais garçon».

(L'essentiel/jfa)