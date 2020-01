Thomas Markle est prêt à témoigner contre sa fille

If the case goes to trial, it is likely Thomas Markle will testify against his daughter https://t.co/YBQHzZP7hS— The Telegraph (@Telegraph) January 15, 2020

La guerre qui oppose une partie de la presse britannique à Meghan et Harry connaît un nouvel épisode retentissant. On apprend en effet dans le Daily Mail que le père de la duchesse de Sussex pourrait venir à la barre de la Cour Suprême de Londres comme témoin-clé dans le procès intenté par le couple au Mail on Sunday. L'Américain de 75 ans serait disposé à témoigner contre sa fille.

Retour en octobre 2019. Harry et Meghan portent plainte contre le Mail on Sunday, qui a publié une lettre que la duchesse de Sussex a envoyée à son père trois mois après son mariage. Dans cette missive, l'Américaine reproche à Thomas Markle de lui avoir «brisé le cœur en mille morceaux». Écœuré par cette fuite, le couple dénonce notamment une violation du droit d'auteur et affirme que cette missive a été tronquée.

«En plus de la publication illégale de ce document privé, ils vous ont délibérément induits en erreur en omettant de manière stratégique certains paragraphes, phrases spécifiques et même des mots en particulier pour masquer les mensonges qu'ils perpétuent depuis plus d'un an», écrit Harry, dans une lettre ouverte publiée le 1er octobre.

«J'ai trouvé ça blessant»

De son côté, le Mail on Sunday évoque un «intérêt public énorme et légitime» en ce qui concerne les relations personnelles des membres de la famille royale. Meghan et les autres membres de la famille royale «comptent sur la médiatisation de leur personne et de leur vie pour maintenir les positions privilégiées qu'ils occupent», fait valoir le service juridique de l'hebdomadaire.

Quatre jours plus tard, Thomas Markle s'exprime dans le Daily Mail: «J'ai décidé de publier une partie de la lettre à cause de l'article écrit par des amis de Meghan dans le magazine People. Je devais me défendre. Je n'ai publié que des parties de la lettre parce que les autres étaient si douloureuses. La lettre ne semblait pas du tout être un message d'amour pour moi. J'ai trouvé ça blessant», explique-t-il. L'Américain de 75 ans ajoute que selon lui, Meghan n'a jamais rien fait pour essayer d'apaiser les tensions entre eux.

Il semble aujourd'hui que Thomas Markle soit disposé à témoigner contre sa fille devant la justice. L'Américain a déjà transmis à ses avocats des SMS échangés avec la duchesse de Sussex lors des préparatifs du mariage. Certains de ces messages, qui n'ont jamais été rendus publics, ont été examinés mardi par la Haute Cour de Londres. Ces documents tendent à prouver que le septuagénaire a envoyé un SMS à sa fille pour l'avertir qu'il ne pourrait pas se rendre à son mariage parce qu'il devait subir une opération du cœur en urgence.

Réponse froide de Harry

En guise de réponse, Thomas Markle n'aurait reçu qu'un bref message de son futur beau-fils l'accusant d'avoir fait de la peine à Meghan, sans s'enquérir de la santé du retraité. Cette réaction aurait bouleversé le père de l'ex-comédienne. «Je n'ai rien fait pour te blesser Meghan, ni quelqu'un d'autre... Je suis désolé que ma crise cardiaque soit... un inconvénient pour vous», lui aurait-il répondu.

Dans cette affaire, il est peu probable que Meghan et Harry puissent compter sur le soutien de la famille royale, de laquelle il viennent de se distancer.

(L'essentiel/joc)