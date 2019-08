Le lifting de Katie Price a traumatisé ses enfants

Du haut de ses 41 ans, Katie Price ne supporte pas l'idée de vieillir. La starlette de téléréalité n'a donc pas hésité à passer sur le billard pour un lifting du visage, il y a quelques semaines, dans une clinique d'Istanbul, en Turquie. Elle a aussi eu recours à une réduction mammaire. Si les interventions chirurgicales ont été un succès, celle du visage lui a laissé d'impressionnantes cicatrices près des oreilles. Et dès sa sortie de l'hôpital, la Britannique s'est retrouvée défigurée, d'après les photos dévoilées dans le Sun.

De retour chez elle avec une tête gonflée entourée de pansements, Katie a choqué ses cinq enfants, Harvey, 17 ans, Junior Savva, 14 ans, Princess, 12 ans, Jett, 6 ans et Bunny, 5 ans. Les plus petits ont craint le pire. «Bunny et Jett ont pensé que quelque chose d'horrible était arrivé à leur mère. Elle était couverte de sang et ils pouvaient voir ses cicatrices, raconte un proche. Elle a essayé de leur expliquer, mais ils étaient en pleurs».

Accro à la chirurgie esthétique, la bimbo a déjà subi de nombreuses autres interventions par le passé. Du coup, elle traumatiserait sa progéniture en se transformant de la sorte. «Jett et Bunny sont trop jeunes pour comprendre ce que fait leur maman à son corps. Ils sont désorientés de la voir avec le visage meurtri et plein de points de suture. Qui sait ce qu'ils peuvent s'imaginer», confie un autre proche, qui se demande si les enfants de la Britannique ne finiront pas par avoir aussi envie de modifier leur apparence, une fois qu'ils seront plus grands. «Elle ne donne pas le bon exemple à ses gosses», déplore-t-il. Pas sûr pour autant que Katie en tire une leçon...

(L'essentiel)