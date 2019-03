Cara Delevingne «préfère le sexe aux sorties»

Cara Delevingne n'a jamais eu la langue dans sa poche et elle le prouve encore une fois avec l'interview qu'elle a accordée à RuPaul. Le thème? Sa vie sexuelle. En couple avec l'actrice Ashley Benson, la Britannique de 26 ans a commencé par avouer que si elle aimait sortir en boîte il y a quelques années, aujourd'hui, elle a un tout autre centre d'intérêt.

«Je préfère le sexe aux sorties», a-t-elle affirmé. Celle qui se définit comme «sexuellement fluide» et qui a été aussi bien amoureuse d'hommes que de femmes, a expliqué que son comportement au lit changeait du tout au tout selon qu'elle faisait l'amour avec un partenaire masculin ou féminin: «Je suis toujours très soumise avec les mecs, mais avec les filles, c'est tout le contraire, c'est bizarre».

L'importance du rire

Ce qui ne change jamais en revanche, c'est que le top aime davantage procurer du plaisir que l'inverse. «Je suis très douée pour donner de l'amour, pas pour en recevoir. Je trouve ça assez difficile. Je peux me laisser aller au plaisir, mais c'est difficile de trouver la bonne personne pour ça, même si ça m'est arrivé, bien sûr», a-t-elle confié.

Pour Cara, l'un des ingrédients les plus importants dans le sexe, c'est le rire. «Une de mes amies était en train de faire l'amour avec un mec et il essayait d'être romantique et à un moment il a dit: "Oh, tu as un cil sur ton téton!" Il a essayé de l'enlever, mais c'était un poil! Si tu ne ris pas de ce genre de chose, tu n'es pas dans une bonne relation», a-t-elle dit. Il ne faut cependant pas croire que la jeune femme passe tout son temps dans sa chambre à coucher à faire des galipettes: «Je travaille beaucoup, c'est fatigant, et le sexe demande de l'énergie».

