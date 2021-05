La blague sur Grace Kelly qui ne passe pas

«Contrairement à Grace Kelly, l'OL a réussi son tournant à Monaco»: cette phrase de mauvais goût publiée sur la page Facebook d'un groupe de supporters lyonnais après la victoire de l'OL sur Monaco (3-2) a fait bondir des membres de la famille de la regrettée princesse de Monaco, disparue le 14 septembre 1982, dans un accident de voiture. Et certains l'ont fait savoir sans détour sur les réseaux sociaux.

Capture Facebook.

Louis Ducruet et Camille Gottlieb, tous deux enfants de la princesse Stéphanie (qui était dans la voiture au moment de l'accident de leur grand-mère) sont montés au créneau pour dénoncer ces propos. «Le foot est et doit être un sport de loisir, certes avec de la compétition, mais tout en restant humain...» a écrit sur Instagram, le fils aîné de Stéphanie de Monaco.

«Ce genre de titre putaclic doit être puni par les supporters lyonnais et la direction du club de l'OL. Si vous avez une âme, dénoncez ce pseudo site de supporters et qu'il soit identifié et sanctionné», a conclu celui qui est aujourd'hui responsable du recrutement international du club anglais de Nottingham Forest.

Sa petite sœur, Camille Gottlieb, n'a pas non plus mâché ses mots et a promis des poursuites. «J'ai même pas les mots pour décrire à quel point ça me dégoûte! Ça me donne envie de vomir. J'ai le démon, on n'en restera pas là. Ce ne sont pas des menaces mais des promesses».

(mc/L'essentiel)