Les époux Clooney veulent agrandir la famille

Parents de jumeaux âgés de 19 mois et mariés depuis 2014, George et Amal Clooney seraient prêts à agrandir leur famille. «Ils veulent adopter. C'est quelque chose dont ils parlent depuis longtemps, ils y songeaient avant même de se marier, et maintenant ils ont décidé de se lancer», a déclaré une proche du couple au magazine Heat.

Amal Clooney, avocate spécialisée dans les droits de l'homme, souhaiterait particulièrement que ce soit une fille. Cependant, outre les motifs humanitaires, le couple a d'autres raisons de vouloir adopter maintenant: «Ils ont eu des enfants relativement tard dans leur vie et ne veulent plus attendre. Ouvrir leur foyer et donner une chance à un enfant dans le besoin leur est primordial».

«Un jeune réfugié vit dans une maison de Clooney»

Ce n'est pas la première fois que le couple fait preuve de générosité envers les plus démunis. Dans une interview de 2017, la star d'Ocean's Eleven avait révélé que lui et sa femme avaient accueilli un réfugié yézidi irakien, aujourd'hui étudiant à l'université de Chicago.

«Il était dans ce bus pour Mossoul, et l'EI a tué les deux chauffeurs du bus et leur a dit: "Tous ceux qui veulent aller à l'université seront abattus"», avait expliqué l'acteur de 57 ans, à Hollywood Reporter. «Il a survécu et est venu en Amérique. Il a passé toutes les vérifications et une fois qu'il a traversé tout ça, nous lui avons dit: «Maintenant on s'occupe de toi. On veut que tu fasses des études. Tu veux faire avancer ta vie? On peut t'aider». Le jeune réfugié vit désormais dans une maison appartenant à George Clooney, dans le Kentucky.

(L'essentiel/Cover Media/szu)