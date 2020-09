Taxé d'«abruti total» par Cluzet, Bigard réagit

Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance Replay intégral ➡️ https://t.co/fEmYUzAy98 pic.twitter.com/GhF7OmkgpS — Eric Dussart (@E_Dussart) September 27, 2020

L'idée de voir Jean-Marie Bigard candidat à la prochaine élection présidentielle en France ne plaît vraiment pas à François Cluzet. L'acteur français a qualifié l'humoriste d'«abruti total» et des «rois des beaufs», samedi sur les ondes de RTL France. «C'est tellement nombriliste, égocentrique, le mec veut faire parler de lui. Mais qu'il fasse parler de lui par la tolérance, a-t-il lancé. Il y a quand même assez d'intolérants dans ce monde! C'est son rôle à lui d'artiste! Avec trois 'H' [NDLR, pour "humoriste"] devant parce que vraiment on se demande s'il en est un».

Ce lundi, Jean-Marie Bigard a répondu à François Cluzet. «Qu'il me traite de "roi des beaufs", ça ne me dérange pas, a-t-il expliqué. Mais qu'il remplace le mot "beauf" par le mot "peuple"... Moi j'insulte une minorité de personnes qui me paraissent incompétentes, mais lui insulte les millions de personnes qui m'aiment. L'humoriste a ensuite estimé que l'acteur se retrouvait «à lécher le c.. de nos gouvernants, et à insulter «le peuple démuni, ceux qu'il traite de "beaufs" et qui n'ont plus rien et qu'on laisse crever».

Jean-Marie Bigard répond à François Cluzet dans les Grandes Gueules.



"J'ai insulté Véran exprès pour faire réagir des mecs comme Cluzet. Mais qu'il remplace le mot 'beauf' par le mot 'peuple'..."#GGRMC pic.twitter.com/u4uAKcHRRn — RMC (@RMCinfo) September 28, 2020

