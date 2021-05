Voilà l'homme qui fait battre le cœur de Camille Cerf

Mi-mai, l'ex-Miss indiquait ne plus être un cœur à prendre: après une rupture difficile, elle a indiqué être à nouveau tombée amoureuse.

À l'occasion d'une séance de questions/réponses avec ses followers, Camille Cerf a confié: «La vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver. Puis en parcourant mes DM (messages directs, ndlr), comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés».

Capture Purepeople.com

Une confession qui est arrivée peu après que la jeune femme a posté une photo d'un mystérieux blond à la plage. Trop de mystères pour le site Purepeople.com qui a mené l'enquête et trouvé l'amoureux secret. Selon le site, il s'agit de Théo Fleury, mannequin de son état.

Camille Cerf ne se prive pas d'ailleurs pas de laisser des petits cœurs sous les photos de son homme. Et pour corroborer le tout, les deux amoureux ont tous les deux posté des photos de leur dernière visite du Mont Saint-Michel.

(mc/L'essentiel)