Chrissy Teigen rend hommage à son petit Jack

Même après une année, la douleur d’avoir perdu son enfant est toujours aussi vive pour Chrissy Teigen. En août 2021, le top avouait sur Instagram qu’elle avait l’impression de ne pas avoir réussi à faire complètement le deuil du petit Jack, son fils mort-né à 22 semaines de grossesse.

Mardi, c’est à son bébé qu’elle s’est adressée directement sur le réseau social en publiant une photo prise au moment du décès du garçon et la montrant avec John Legend sur son lit d’hôpital. «Au fils que nous avons failli avoir. Il y a un an, tu m’a donné la plus grande douleur que je pouvais imaginer pour me montrer que je pouvais survivre à tout, même si je ne le voulais pas. Je n’ai pas pu prendre soin de toi, mais tu es venu et parti pour me permettre de m’aimer et de prendre soin de moi parce que nos corps sont précieux et la vie est un miracle. On m’a dit que ça allait devenir plus facile, mais ça n’a pas encore commencé. Maman et papa t’aiment pour toujours», a-t-elle écrit.

Mariés depuis 2013, John Legend et Chrissy Teigen sont les parents de Luna (5 ans) et Miles (3 ans), conçus par fécondation in vitro. Le petit Jack, lui, était arrivé par surprise. Le couple avait annoncé que Chrissy était enceinte dans le clip «Wild», en août 2020.

