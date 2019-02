R. Kelly n'aurait pas les moyens de sortir de prison

En détention depuis vendredi soir, R. Kelly pourrait passer une nuit de plus derrière les barreaux. La caution du chanteur américain, accusé d'abus sexuels sur mineures, a été fixée samedi à un million de dollars. Selon le système américain, le prévenu doit en pratique débourser 10% de cette somme, soit 100 000 dollars.

Malgré ses 30 millions d'album vendus tout au long de sa carrière, la star a toute les peines du monde à réunir ce montant, nécessaire à sa liberté provisoire, relate The Sun. «Il n'a vraiment plus d'argent car le label Sony l'a lâché le mois dernier», a déclaré son avocat, qui soutient que son client est «innocent et qu'il sera acquitté en vue du futur procès».

Mais les finances devraient être le cadet des soucis du chanteur de 52 ans. Car il risque entre trois et sept ans de réclusion pour chaque chef d'inculpation (il y en a dix) et pourrait donc être condamné jusqu'à 70 ans de prison.

(L'essentiel/szu)