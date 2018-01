Drew Barrymore a craqué pour trois chatons

Et hop! Trois nouveaux membres dans la famille Barrymore. L'actrice et ses deux filles, Olive et Frankie, sont les heureuses propriétaires de trois petits chats. L'heureuse nouvelle a été annoncée sur Instagram par Drew, photo à l'appui.

«Mes filles et moi sommes allées secourir un chat et nous sommes rentrées à la maison avec trois chatons dans le besoin. Est-ce un miracle de Noël ou suis-je devenue une femme à chats?», a écrit, avec humour, la comédienne.

Un peu plus tard, la star a réalisé qu'elle avait peut-être toujours été une femme à chats un peu folle en découvrant une photo d'elle prise à l'époque du tournage du film «Cat's Eye», en 1985.

(L'essentiel/jfa)