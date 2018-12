Il fait venir Beyoncé au mariage de sa fille

Isha Ambani épouse ce mercredi Anand Piramal. L'une est la fille de l'homme considéré comme le plus riche de l'Inde et vivant dans la maison qui serait la plus chère au monde, et l'autre est le fils d'un multimillionnaire indien, raconte la presse dont «El País». Autant dire que pour le mariage champêtre, il faudra repasser.

La fête, qui s'est tenue en partie ce week-end, a réuni l'ex-première dame des États-Unis et candidate malheureuse à la présidentielle Hillary Clinton, le magnat des médias James Murdoch, la fondatrice du Huffington Post Arianna Huffington et bien d'autres personnalités encore. Pour animer la soirée, Beyoncé herself.

La fortune du père de la mariée, entrepreneur émérite, est estimée à 40 milliards de dollars, ce qui le place parmi les 19 plus riches de la planète, tandis que celle du père du marié, Ajay Piramal, se situe approximativement à 5 400 millions de dollars.

(L'essentiel/nxp)