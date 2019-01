Harry interdit d'alcool, de café et même de thé

Terminé l'alcool, le café et même le thé pour le prince Harry. Selon Express, Meghan Markle, qui doit accoucher en mars de cette année, aurait persuadé le duc de Sussex, ancien grand fêtard, de remplacer ses péchés mignons par de l'eau plate. De quoi étonner la famille royale qui aurait remarqué la différence durant les fêtes de fin d'année dans le domaine royal de Sandringham, à Norfolk.

Le prince Harry serait apparu plus en forme, plus mince et avec un regard plus vif, alors que Meghan et lui se rendait à pied à la messe de Noël de l'église St-Mary.

Des amis rayés de ses contacts

Selon une source interrogée par Express, la réussite de Meghan est un «exploit, considérant que le prince a toujours été un buveur assez brutal depuis son adolescence. Il était toujours agité et en mouvement, toujours à la recherche du grand frisson».

Et d'ajouter: «Maintenant, son nouveau régime ne fait plus de lui l'invité le plus divertissant du monde, mais il est clairement plus détendu qu'avant». Par ailleurs, depuis son mariage, de nombreux amis d'Harry auraient été discrètement rayés de la listes des contacts du prince.

«Tout ce qu'elle (Meghan) lui a montré, c'est qu'il y a une autre façon de vivre et il a été convaincu. Il mange bien, ne s'empoisonne plus, fait de l'exercice, un peu de yoga, et il semble beaucoup plus heureux», explique un ami.

(L'essentiel/utes)