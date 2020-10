Une nouvelle silhouette urbaine avec Gravity

À quelques mètres du centre commercial Opkorn, c’est un chantier d’envergure qui est mené. Un chantier qui va de pair avec l’ampleur du projet qui va progressivement voir le jour. Au cœur de la troisième ville du pays en plein essor, le projet Gravity, va contribuer à donner une nouvelle silhouette urbaine à Differdange. «Les terrassements sont en cours d’achèvement et nous en sommes au niveau des fondations», se réjouissent Grégoire Winckler et David Syenave de BPI et d’UNIBRA, les deux promoteurs engagés dans cette opération.

Les dates et chiffres clés





2017: Concours d'architecture remporté par BPI et Unibra avec les architectes Moreno et Petitdidier&Prioux.





Fin 2022 : Achèvement de la partie comprenant les studios et les espaces de coliving.





Début 2023: Livraison des espaces commerciaux et des 80 logements familiaux.





Surface: Le projet Gravity, c’est 80 logements familiaux, 4 000 m2 d’espaces commerciaux, 4 500 m2 de bureaux et 125 studios.

Ensemble immobilier unique en son genre, ce projet est l’illustration d’une mixité harmonieuse. 80 logements familiaux, 125 studios en coliving réservé à 30% après une semaine de commercialisation, un socle commercial de 4 000 m², 4 500 m2 de bureaux et de services…Gravity offrira à tous ses occupants tout ce qu’il faut pour vivre.

125 studios et des espaces collectifs sur cinq étages

Indigo exploitera les parkings en sous-sols. Le rez-de-chaussée sera dévolu aux espaces commerciaux. «Nous avons d’ores et déjà signé des baux avec la Spuerkeess et la boulangerie Fischer», confie Sandrine Bareel, responsable des ventes chez BPI. Au premier étage, une crèche gérée par Babilou, sera en mesure d’accueillir 80 enfants. Une partie des bureaux sera louée à EBOS.

Du deuxième au sixième étage, et c’est là aussi toute l’originalité du projet, une nouvelle forme d’habitat combine en effet 125 studios meublés et des espaces de vie. Chaque studio disposera d’une salle de douche, d’un bureau, d’une penderie et d’un «coin réchaud». «Il y en aura 25 à chaque niveau». En outre, les promoteurs immobiliers ont prévu un espace de coliving à chaque étage pourvu d’une cuisine et d'un grand séjour, collectifs. «L’espace participatif a le vent en poupe. Il favorise les rencontres, qu’elles soient amicales et professionnelles. «Il s’agit d’un concept d’habitation dans l’air du temps en phase avec le mode de vie des millenials et qui permet aux jeunes travailleurs ou personnes en mission de se loger à un prix abordable», souligne le directeur développement de BPI. Les locataires pourront en outre bénéficier au rez-de-chaussée d’un large espace de coworking de 180 m²!

Quarante unités déjà vendues

La phase de commercialisation des studios a d’ores et déjà commencé et remporte un grand succès. Une quarantaine d’unités ont été vendues à des investisseurs privés qui les mettront ensuite en location par le biais de Genimmo, spécialiste de la gestion des biens immobiliers. «Nous avons fait appel à cette société qui est une référence en la matière et qui propose une gamme complète de services sur mesure qui apporteront tranquillité et sécurité aux propriétaires. Genimmo gère par exemple les 200 logements étudiants de la résidence Galileo à Belval pour le compte de 110 copropriétaires». Fabrice Ciach, patron de Genimmo, précisant: on s’occupe de tout pour le compte du propriétaire y compris, la location, les états des lieux entrée/sortie, le quotidien, et le loyer est versé le 20 du mois sur le compte de chaque copropriétaire.

Quant à la valeur d’achat des studios, elle a été établie à 208 000 euros (avec une TVA de 17 %) pour un loyer en retour de 750 euros (hors charges privatives de +-50 € refacturables). «Le prix d’achat est très abordable pour le Grand-Duché du Luxembourg pour un produit novateur. Et à 750 euros par mois, les locataires devraient rapidement remplir le co-living », assure Grégoire Winckler. Afin de rassurer les investisseurs, une garantie de revenus de 24 mois est donnée après les trois premiers mois de mise en exploitation de l’immeuble.

Cliquez ici pour en savoir plus.