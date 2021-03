Découvrez l’art à Knokke-​​Heist

ART Knokke-Heist // 3 & 4 avril 2021



ART Knokke-Heist est un week-end «galeries ouvertes» qui vise à rendre l’art accessible à tous. Simple amateur ou fin connaisseur, les galeristes vous accueillent à bras ouverts. Toutes vos questions sont les bienvenues lors de cet événement, qui permet de souligner encore davantage la richesse artistique de Knokke-Heist. Cependant, les acheteurs et amoureux de l’art savent que l’on peut y vivre une expérience artistique tout au long de l’année. Non seulement dans plus de 90 galeries d’art, mais aussi dans les espaces publics, qui accueillent une multitude de joyaux artistiques. Le patrimoine artistique de la ville s’enrichit un peu plus chaque année. Sculptures et œuvres d’art décorent les plages et surprennent à des endroits inattendus. Accueillez chaque jour les marées avec Folon, scrutez la mer au-delà des dunes avec les Socorristas ou flânez le long du « lièvre » de Flanagan au coucher du soleil.

Au cours de ce week-end de vernissage, de très nombreuses œuvres d’art et créations originales seront à nouveau mises à l’honneur dans pas moins de 56 galeries participantes.

www.artknokke-heist.be

MOØDe Anton Corbijn // jusqu’au 18 avril 2021



À travers MOØDe, le photographe et cinéaste international Anton Corbijn (1955) présente des images issues de son œuvre pour le moins riche, dans laquelle il explore le croisement entre la photographie et l’univers de la mode, embrassant ainsi les termes « mood » et « mode » dans le sens le plus large.

Tout comme l’œuvre de Corbijn, la ville de Knokke-Heist allie l’art, la mode et le bon goût. La station balnéaire artistique belge est donc le lieu idéal pour accueillir la première mondiale de MOØDe. L’exposition de plus de 200 clichés – dont beaucoup seront exposés pour la première fois – se déroulera en exclusivité mondiale à Knokke-Heist jusqu’au 18 avril 2021.

Les portraits de Kate Moss, Alexander McQueen ou encore Naomi Campbell réalisés par Corbijn ont acquis au fil des ans un statut iconique. En tant que directeur visuel du groupe Depeche Mode et à travers des décennies de collaboration avec U2 et bien d’autres, l’artiste a influencé la manière dont nous percevons un pan important de la culture contemporaine.

www.fotoknokke-heist.be

Une offre de grande qualité



Après avoir passé une journée exaltante à Knokke-Heist une bonne nuit de repos s'impose. L'offre qualitative d'hébergement à Knokke-Heist est très variée. Laissez- vous séduire par un hôtel exclusif, un B&B de charme ou un studio douillet où vous êtes parfaitement autonome.

Réservez votre hôtel ou appartement en ligne.

www.myknokke-heist.be