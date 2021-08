Voiture électrique: préparer un long trajet

Grâce au déploiement des bornes et stations de recharge, il est aujourd’hui envisageable de parcourir de longs trajets à bord d’une voiture électrique. Cependant il faut une bonne préparation qui dépendra de l’autonomie réelle du véhicule, de la connaissance que l’on a déjà du parcours, des bornes de recharge à disposition, et éventuellement, des facteurs météorologiques qui pourraient impacter le rayon d’action.

Connaître son véhicule

Tout d’abord il vous faut bien connaître votre véhicule et surtout son autonomie. Ensuite il faut prendre en compte le système de recharge de votre voiture électrique. Apprenez à connaître toutes les prises qui existent sur votre modèle électrique et par la même occasion le câble compatible.

Connaître le temps de charge de votre voiture en mode rapide vous permet également d’estimer la durée de votre trajet. Enfin, pour trouver les bornes compatibles avec votre voiture électrique, vous devez avoir en tête la puissance de charge maximale de votre véhicule électrique ainsi que les charges qu’il accepte.

Planifiez minutieusement votre trajet

Si votre lieu de séjour n’est pas encore choisi, choisissez hôtels, campings, gîtes et chambres d’hôtes qui offrent une solution pour la recharge pour véhicules électriques.

Ensuite, repérez toutes les bornes et les stations de recharge situées tout au long de votre itinéraire. L’idéal est bien entendu de trouver le trajet au long duquel des bornes vous permettront de recharger les batteries de votre voiture électrique dans un confort plus ou moins relatif: suffisamment de marge en autonomie pour y parvenir, et de quoi s’occuper et se détendre lors des étapes. Afin de vous y aider, une application ou un outil en ligne vous seront d’une grande aide. Avec l’offre premium Chargemap Plus, il vous est même possible de trouver les réseaux de recharge à privilégier ou à éviter, mais aussi d’accéder à des services annexes (restaurants, commerces…).

Il existe aussi des sites comme Myevtrip qui se sont spécialisés dans la simulation de voyage et vous aident à savoir où et quand vous arrêter exactement au cours de votre voyage.

Prévoyez des alternatives

Lors d’un voyage, il peut arriver que tout ne se passe pas comme vous l’avez prévu: bornes en panne, déviations, bouchons, etc. Il est conseillé d’envisager en secours d’autres tracés et/ou points de recharge qui vous permettront tout de même d’arriver à destination dans de bonnes conditions.

Dans vos prévisions, ayez bien à l’esprit que si vous utilisez le chauffage ou la climatisation, que vous roulez les fenêtres ouvertes, l’autonomie habituelle de la batterie peut diminuer. La chaleur est également un élément à prendre en compte, non pas en termes de baisse d’autonomie, mais en allongement du temps de parcours.

Raison pour laquelle l’éco-conduite est un véritable atout pour faire un long trajet en voiture électrique. Adoptez donc ce mode de conduite plus souple en conservant une allure la plus régulière possible et en évitant accélérations et décélérations brutales.

Accès aux bornes

Comme chaque réseau possède sa propre modalité de paiement, il est judicieux de vous renseigner au préalable. La souscription à plusieurs offres semble indispensable pour faire des économies. Néanmoins, si l’argent n’est pas un souci pour ce voyage, misez sur des badges multi-réseaux.

Un long trajet en voiture électrique doit minutieusement se préparer pour éviter de vous retrouver au milieu de nulle part. Et puis, outils et applications en ligne vous seront d’une grande aide pour identifier les arrêts-recharges, repérer les modes de paiement disponibles et anticiper votre consommation. Pour une sécurité optimale, n’oubliez pas non plus de vous habituer à votre véhicule électrique.

