Bien cuisiner avec la bonne farine!

Il existe une multitude de farines différentes et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Quelle farine dois-je utiliser pour ma recette? À quoi sert une farine complète? Avec quelle farine dois-je faire mon pain maison ou ma pizza maison? Des questions que l’on peut facilement se poser lorsque l’on se retrouve devant le rayon farine de notre supermarché.

Il faut savoir qu’une farine n’est pas l’autre et qu’il est important de bien choisir sa farine pour assurer la réussite de sa recette. En effet, il ne vous sera pas possible de réaliser avec une même farine une pâte à crêpes, un gâteau ou un pain. Alors comment s’y retrouver?

Taux de cendre

Tout d’abord, définissez le type (T45, T55..etc) nécessaire à votre recette. Cette information est très souvent mentionnée dans le descriptif de la recette et reprise sur le packaging des différentes farines.

Ce type définit le taux de cendre, c’est-à-dire sa teneur en matière minérale contenue dans l’enveloppe du grain de blé (le son). Plus le taux de cendre est faible plus la farine est blanche, plus le taux de cendre est élevé et plus la farine est complète/intégrale car les matières minérales sont surtout contenues dans le son.

100% local

Si cette règle de base est respectée, vous pouvez ensuite choisir une farine conventionnelle, locale ou bio selon vos préférences. Dernièrement la nouvelle marque luxembourgeoise LE MOULIN a d’ailleurs souhaité aider le consommateur à s’y retrouver en proposant directement sur son packaging le type de recette associée à chacune des farines de la gamme (Pâtisserie, Pizza..etc).

Chaque usage est donc spécifié clairement sur l’emballage grâce à un système de pictogrammes. Vous y trouverez donc une farine dédiée aux pizzas, une farine d’épeautre dédiée aux pains maison et même une farine Gastronomie dédiée aux préparations liquides. Cette nouveauté issue d’un tamisage spécial permet de réaliser des pâtes à crêpes, des pâtes à gaufres ou même des sauces sans aucun grumeaux grâce à sa texture fine! Un vrai plaisir de cuisiner, un succès garanti, le tout 100% local!

La recette du cake citron aux myrtilles: