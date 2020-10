Des capsules en aluminium transformées à l’envi!

Le recyclage est une nécessité pour l’avenir. Certaines entreprises l’ont bien compris. Depuis 30 ans, Nespresso a mis en place son propre système de recyclage. Dans ce contexte, l’utilisation de l’aluminium dans les processus de fabrication est un véritable atout. Il est recyclable à l’infini et nécessite 95% d’énergie en moins que l’utilisation d’un nouvel aluminium. De plus il est plus léger à transporter, ce qui réduit les émissions carbones. Autant de raisons pour lesquelles Nespresso a recours à ce matériau pour la fabrication de ses capsules. L'entreprise vient également de lancer ses premières capsules fabriquées à partir de 80 % d’aluminium recyclé, mais d’ici fin 2021, elle souhaite généraliser la production de ces capsules à l’ensemble de sa gamme.

Outre les 5 000 points de collecte en France, Nespresso a mis en place un réseau de plus de 1 100 points de collecte disponibles partout en Belgique et au Luxembourg (boutiques Nespresso, coursiers, parcs à conteneur du Brabant wallon, Delitraiteur, stations Q8…). Aujourd’hui 30 % des dosettes vendues sur le marché luxembourgeois sont collectées.



«C’est à la fois beaucoup et pas assez car nous avons la capacité de recycler 100 % de nos capsules», confie Oliver Perquy, CEO de Nespresso Belgique et Luxembourg. Pour aller plus loin dans cette démarche et favoriser le recyclage, un projet pilote a été lancé sur le Grand-Duché, afin que les consommateurs puissent ramener leurs capsules usagées dans les centres de recyclage. «C’est le cas aujourd’hui au sica à Kehlen. Nous sommes également en pourparlers avec les instances pour que les capsules soient acceptées dans le sac Valorlux et recyclées», ajoute le CEO.

Pour la troisième année consécutive

Autre atout de l’aluminium, il peut être transformé à l’envi et renaître dans des objets les plus divers. Dans cette perspective, des partenariats sont menés depuis déjà quelques années avec des acteurs écoresponsables. C’est le cas depuis quatre ans avec Victorinox, l’entreprise helvétique qui fabrique les couteaux suisses. Plus récemment, la marque suédoise de vélos de luxe, Vélosophy a coproduit RE:CYCLE, un vélo violet en référence au café Arpeggio, constitué de 300 capsules recyclés. Et pour la troisième année consécutive, la société suisse Caran d’Ache et Nespresso, revisitent l’iconique stylo bille 849, lui aussi entièrement conçu avec des capsules recyclées. Après s’être habillée de bleu en référence aux capsules Darkhan, puis de vert à l’image des capsules Master Origin India, cette nouvelle version s’inspire – tout comme RE:CYCLE- du violet profond et satiné des capsules Firenze Arpeggio. Sur le côté du stylo on peut d’ailleurs lire la mention «Made with recycled Nespresso capsules».

Un produit qui révèle tous les avantages de l’économie circulaire.