La FrëschWeek, votre sélection fraîcheur!

À raison d’une semaine sur deux et en alternance avec son prospectus, l’enseigne de distribution alimentaire Match met en avant des offres promotionnelles sur des produits frais, locaux ou de saison, en forme d’incitation à mieux manger tout en se faisant plaisir.

La FrëschWeek fait la part belle aux produits originaires du terroir du Grand-Duché ou de la Grande Région, ou encore aux produits faits maison sélectionnés et préparés par les artisans des rayons traditionnels de ses supermarchés. Des promos Frësch à retrouver dans les rayons boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, fromagerie, traiteur et boulangerie.

Cette semaine, par exemple, les bouchers de l’enseigne proposent du filet de poulet mariné fait maison, ainsi qu’un filet américain origine Luxembourg. Par ailleurs, on peut se laisser tenter par le fromage à raclette fumé de notre artisan fromager ! De quoi se faire plaisir en ce début de mois de février! Découvrez toutes les promos Frësch du moment sur le site internet.

Deux fois moins de prospectus, c’est deux fois moins de papier!

La FrëschWeek, c’est aussi une ambition pour Match : celle de réduire de 50% sa quantité de prospectus promotionnels imprimés en 2022, grâce au recours à une communication en magasin, aux canaux digitaux comme Facebook, Instagram, le site internet et à plusieurs médias nationaux – presse et radio.

Cela vient compléter l’ensemble des actions déjà mises en place sous le sceau PLANET’MATCH, une dynamique responsable et fédératrice qui anime la chaîne de supermarchés engagée.

Planet’Match. Agir ensemble!