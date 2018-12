Manger bon, sain et local: notre engagement!

Militant du bon, du sain, et du local, Auchan a l’ambition de vous proposer des produits en rapport avec vos besoins actuels et futurs tout en préservant votre santé. Avec le projet «Auchan change la vie», la volonté est de réinventer notre façon de consommer. Le changement doit se faire de la graine à la bouche, de la production à la consommation. Pour cela, Auchan met un point d’honneur à rendre les circuits de production et de distribution 100% transparents et responsables, afin de vous faire vivre une expérience gustative unique.

Le bien-être passe par une alimentation saine. D’accord. Mais comment être sûr de ce que j’achète? Voilà une question que grand nombre de consommateurs se posent.

Auchan veut rapprocher le consommateur de son produit en garantissant des produits sains, sans additifs et sans conservateurs. D’ici 2025, une large gamme de produits garantis sans ingrédients controversés ou mauvais pour la santé seront proposés. En attendant, vous pouvez déjà profiter de la sélection “la vie en bleu”, des produits sains sélectionnés rien que pour vous.

Il faut manger sain mais avant tout on veut aussi manger bon! La mise en avant des stands de bouche au sein des magasins permettra aux cuisiniers, des novices aux experts de se laisser guider pour confectionner les meilleures recettes. Des ateliers culinaires spécifiques au produit (poisson, viande, pain, pâtisserie, ...) seront à l’avenir encadrés par des professionnels afin de vous donner des astuces pour préparer un plat digne de ce nom. Auchan veut multiplier ce type d’activités et les mettre en place dans chacun des magasins Auchan à travers le Luxembourg et ensuite le monde.

Ici au Luxembourg, en 2018, Anne’s Kitchen a concocté avec Auchan 20 recettes. L’année suivante, Anne Faber continuera sa collaboration en animant des Master Classes.

• Plus d'informations sur le site officiel d'Auchan Luxembourg.