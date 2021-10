La Kia EV6 réinvente la voiture électrique

Le marché du véhicule électrique entre dans une nouvelle dimension avec le modèle EV6 proposé par Kia cette année. Ce crossover est équipé de la fonction V2L (Vehicle-to-load), qui permet d’approvisionner directement en électricité d’autres appareils. Imaginez-vous en route vers un week-end en camping. Plus besoin de source extérieure pour brancher votre petit frigo, un téléviseur ou votre machine à café. La prise délivre une puissance de 3,6 kW, suffisante pour recharger un scooter ou un vélo électrique, par exemple. Mais le constructeur voit plus loin encore. «À terme, une voiture électrique pourra même être utilisée pour fournir de l’électricité à votre habitation, assure Marc Van den Kerkhof, managing director de Kia Belux. Vous pourrez stocker dans la batterie l’électricité produite par les panneaux solaires installés sur votre toit et ainsi optimiser la gestion de votre énergie».

Le système V2L permet en outre déjà de secourir une autre voiture électrique dont la batterie serait vide. Un incident qui pourrait difficilement arriver à une EV6, qui dispose d’une autonomie maximale de 528 kilomètres! Une performance largement suffisante pour garantir un usage quotidien sans encombre. «Un chargeur rapide recharge la batterie d’une Kia EV6 de 10 à 80% en moins de dix minutes», se félicite Marc Van den Kerkhof. Et pour garantir 100 kilomètres d’autonomie, quatre minutes et demie de rechargement suffisent.

De quoi rassurer les conducteurs refroidis par la crainte de la gestion difficile d’une batterie. Couplées à la croissance du nombre de bornes de rechargement disponibles, l’augmentation de l’autonomie et de la vitesse de charge vous permettront de profiter de vos voyages sans stress! Pour garantir un service de recharge accessible en permanence, Kia propose même une carte Kia Charge. Elle permet de bénéficier d’un réseau qui compte déjà plus de 220 000 bornes dans 29 pays européens.

L’élégant véhicule propose en outre une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes pour la version GT, et une puissance de traction maximale de 1 600 kg. Il est équipé de fonctions technologiques intuitives et de confortables équipements en cuir végane. En outre, l’EV6 est très spacieuse, grâce à sa batterie plate. Ce nouvel équipement est assemblé par le biais de la nouvelle plateforme E-GMP, qui va permettre d’équiper les dix nouveaux modèles électriques que le constructeur a prévu de développer d’ici 2025. Grâce à ce système, il est en effet très facile de personnaliser la voiture. «Nous n’aurons aucune difficulté à construire des modèles sur mesure pour certains groupes-cibles spécifiques, comme les familles, les compagnies de taxi ou les sociétés de livraison», détaille Marc Van den Kerkhof. Avec l’EV6, c’est donc une nouvelle ère audacieuse, placée sous le signe du véhicule électrique, qu’ouvre le constructeur Kia.