Les grands vins du sud de l'Italie chez Vinissimo

Lors de cet événement, Vinissimo présentera plus de 200 vins parmi les plus renommés des régions du sud de l’Italie et de ses îles. Plus de 35 domaines provenant des régions de Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Molise ou encore de la région des Pouilles, vous feront déguster leur vins et aussi leurs nouvelles cuvées. Cette année, Vinissimo présentera entre autres exclusivités, les vins du domaine Mesa (Ca’del Bosco) en Sardaigne et Pietradolce (Etna) en Sicile.

Les régions viticoles du sud de l’Italie jouissent d’un climat méditerranéen et de terroirs uniques qui assurent une très grande diversité de cépages autochtones. Liste complète des domaines présentés sur simple demande à sommeliers@vinissimo.lu. La dégustation est gratuite et accompagnée comme toujours, d’une «Porchetta maison». Grand parking gratuit sur place.

