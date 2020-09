Les maladies du cœur, première cause de décès

Bonjour Dr Banu, vous êtes cardiologue et la présidente de la Société Luxembourgeoise de Cardiologie et vous souhaitez nous parler aujourd’hui de la Journée mondiale du cœur. À quoi cela correspond-il?



Bonjour. En effet je souhaite évoquer cette journée spécifique qui a été créée par la Fédération mondiale du Cœur et est célébrée chaque année le 29 septembre, depuis l’an 2000.

Quel en est le but?



Son but est de sensibiliser le grand public aux maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, qui sont la principale cause de décès dans le monde, faisant 17,9 millions de morts chaque année.



En outre, dans l’Union européenne, il y a 60 millions de personnes qui vivent avec une maladie cardiovasculaire, et chaque année 13 millions de nouveaux cas s’ajoutent. C’est pourquoi il nous semble impératif de faire de la prévention.

Comment sensibiliser le grand public?



Nous avons un rôle pédagogique et, à travers cette journée, nous souhaitons démontrer que par des gestes simples et quotidiens, nous pouvons agir et diminuer le nombre de décès prématurés dus aux maladies cardiovasculaires.

Quels sont ces gestes?



La prévention primaire des maladies cardiovasculaires en diminuant les facteurs de risque en général (tabagisme, obésité avec pour conséquence l’hypertension, le diabète, l’hypercholestérolémie et l’athérosclérose). Le geste le plus simple est l’arrêt complet du tabac, mais aussi une alimentation saine en consommant cinq fruits et légumes par jour pour prévenir le diabète, qui est un facteur de risque important, dans les maladies cardiovasculaires. Il faut aussi limiter les boissons sucrées et alcoolisées, un pas important contre l’obésité chez les enfants et le diabète chez les enfants et les adultes. Éviter la sédentarité, avoir une activité physique régulière, soit 150 min d’activité physique d’intensité modérée par semaine (30 minutes/jour pendant cinq jours par semaine) ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine.

Quels sont les plans d’actions pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires?



La prévention primaire des maladies cardiovasculaires signifie agir sur les facteurs de risques modulables. L’État joue un rôle important dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires, par exemple: un nutri-score sur l’étiquetage des aliments, avec une attention particulière sur la consommation des aliments contenant du sucre, du sel et des graisses saturées, la régulation de la vente de tabac, des e-cigarettes et de l’alcool, une communication régulière sur la nécessité d’avoir une activité physique.



L’augmentation des maladies cardiovasculaires crée un grave problème de santé publique mais a aussi une conséquence sur l’économie du pays, car les coûts inhérents sont exponentiels, d’où l’importance de la prévention.

Comment marquiez-vous cette journée?



Chaque année, place d’Armes, nous déployions des stands avec du personnel soignant et tous nos partenaires qui prenaient le temps d’expliquer ce que je vous ai décrit précédemment. Nous en profitions pour faire découvrir les sites, les différents métiers, le matériel (SAMU), etc…

Pourquoi est ce différent cette année?



Cette année, tout est différent, Covid oblige. Mais nous souhaitions absolument continuer notre action, qui me paraît capitale pour que le grand public prenne conscience des risques encourus. Notre action est encore plus importante cette année car nos patients cardiovasculaires sont plus à risque de développer une forme grave du Covid. Beaucoup craignent de sortir et de voir leur médecin, donc nous devons occuper le terrain dans cette période si particulière. Surtout, si vous avez un problème cardiovasculaire tel que coronaropathie, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, hypertension artérielle, diabète, ne laissez pas le Covid vous empêcher de faire vos check-up régulièrement. Et surtout, n’hésitez pas à appeler les urgences si nécessaire.

Merci Dr Banu.



