4 associés nommés chez Mazars Luxembourg

Mazars au Luxembourg, un cabinet international d'audit, de fiscalité, de comptabilité et de conseil employant 240 personnes à compter de janvier 2021, poursuit son expansion et est en passe de dépasser le taux de croissance prévu pour 2021 qui avait été fixé à l’été 2020. Muhammad Hossen, managing partner de Mazars au Luxembourg, souligne que cette croissance provient de divers facteurs, dont le plus important est d'investir dans les bons profils au bon moment. Conformément à sa stratégie 2024, Mazars au Luxembourg est heureux d'annoncer la nomination d'Irina Sergeeva, Florian Konz, Arnaud Barosi et Gianfranco Mei en tant qu'associés pour renforcer et soutenir les activités de Mazars au Luxembourg.

• Irina Sergeeva est «Chartered Financial Analyst (CFA)» et est membre de l'association CFA Luxembourg. Avec plus de 13 ans d'expérience en finance d'entreprise et en évaluation, elle a rejoint Mazars Luxembourg en 2019 et supervise les services d'évaluation en mettant l'accent sur les investissements alternatifs et les actifs illiquides. Irina a dirigé et réalisé des missions d’évaluation pour une large gamme d’actifs issus de différents secteurs, couvrant des zones géographiques différentes.

• Florian Konz est titulaire d'un diplôme d'études commerciales, est membre de l'ACCA (Chartered Certified Accountant) et est un auditeur certifié accrédité par la CSSF. Florian a plus de dix ans d'expérience dans l'audit et a coordonné un nombre important d'équipes d'audit. Il possède une vaste expérience des OPCVM, de l'immobilier, du capital-investissement, des fonds d’infrastructure et de capital risque, ainsi que de la coordination des clients ayant des activités internationales. En complément, Florian est également responsable du marché allemand chez Mazars Luxembourg.

• Fort de plus de 20 années dans le secteur financier au Luxembourg, Arnaud Barosi a rejoint Mazars FAS afin de prendre la responsabilité des services de conseil dans les domaines de la gouvernance interne, l’audit interne, la conformité réglementaire et la gestion du risque opérationnel. Il est également expert en matière d’émission de rapports de contrôle selon des normes internationales telles que ISAE 3000, ISAE 3402 et SOC 1. Il a été le pionnier au Luxembourg dans le développement d’une offre de service permettant de préparer des institutions financières luxembourgeoises régulées (comprenant gestionnaires de fonds d’investissement, banques, entreprises d’investissement, établissements de paiement/établissements de monnaie électronique, PSF spécialisés) à faire face à des inspections sur site réalisées par des autorités de régulation.

• Gianfranco Mei a rejoint Mazars FAS Luxembourg en mars 2020 en tant que directeur de la ligne de service «Gouvernance, risque et contrôle interne». Gianfranco a plus de 15 ans d'expérience professionnelle au service du secteur des services financiers luxembourgeois (comprenant la gestion d'actifs, les PSF et le secteur bancaire) et fournit des services de conseil en matière de réglementation (par exemple, contrôles internes/gouvernance et surveillance des délégués, conformité réglementaire et LAB, gestion des risques), y compris l'examen/l'évaluation du modèle opérationnel (à mettre en œuvre). Gianfranco a récemment agi en tant que PMO sur différentes activités de remédiation réglementaire selon les rapports des missions de contrôle interne/des régulateurs locaux. Gianfranco avait auparavant été nommé directeur général et président du conseil d'administration de Carnegie Fund Services S.A. (société de gestion d'OPCVM également agréée par les gestionnaires de fonds d'investissement).