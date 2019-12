Rosportlife.com, source d'inspiration

Rosportlife.com c’est quoi ? C’est une plateforme digitale, gérée et mise en avant par Sources Rosport et qui permet à celles et ceux qui aiment partager leurs passions de le faire sans être lié aux contraintes laborieuses de la gestion d’un blog et des réseaux sociaux.

C’est en 2014, que Sources Rosport décide de lancer un Blog qui aspire à devenir une réelle source d’inspiration. L’objectif premier: rentrer en contact avec le lecteur en lui racontant des expériences, lui livrant les dernières tendances et en lui donnant envie de s’associer aux nouvelles tendances du Grand-Duché.

Le temps est bien souvent source de changement et la plateforme en a fait de même. En 2019, nouveau look et nouveau concept. Rosportlife.com reste une plateforme d’inspiration pour toutes et tous, déclinée en plusieurs thématiques et plusieurs langues. Le changement réside dans l’accessibilité de la plateforme et la possibilité de devenir acteur de cette communauté grandissante. Elle devient une fenêtre d’expression pour tout un chacun qui aspire à partager et à inspirer d’autres personnes sur différents thèmes.

Construit autour de petites fenêtres agrémentées de superbes photos, le site est agréable à naviguer et s’avère parfait pour se changer les idées. Divisé en thèmes, tel que le Luxembourg, le lifestyle, les voyages, les livres, le sport, le Do-It-Yourself, les photos ou bien les recettes, tout le monde s’y retrouve un peu, beaucoup, passionnément… À vous de venir découvrir ce qui vous inspire sur www.rosportlife.com.

Vous avez des passions qui pourraient en inspirer plus d’un, mais vous n’avez ni le temps, ni le courage de vous lancer dans la gestion d’un blog de manière régulière? N’hésitez pas à nous contacter par mail (info@rosportlife.com) ou via notre formulaire: https://rosportlife.com/a-propos/?lang=fr.