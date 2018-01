Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: un SUV survitaminé

Les berlines, Giulia, Giulia Q, puis le SUV Stelvio et maintenant Stelvio Q ! Des modèles qui incarnent avec brio le renouveau d'Alfa Romeo, la célèbre marque italienne fondée en 1910 dont le seul nom évoque le plaisir incomparable du pilotage, le cœur de sportives dotées de moteurs puissants à la sonorité unique, la quintessence du design...

Alfa Romeo renoue avec la Formule 1



Alfa et la Formule 1 est une histoire d'amour débutée il y a bientôt 70 ans. En 1950 et en 1951, Nino Farina et le légendaire Juan Manuel Fangio permettaient à la marque italienne de remporter ses deux premiers championnats du monde. De 1961 à 1979, Alfa Romeo a participé en tant que motoriste pour plusieurs écuries F1. Dans la foulée de son retour en lice en tant que constructeur en 1979, Alfa Romeo a réalisé ses meilleurs résultats en 1983, en prenant la sixième place au championnat des constructeurs. Plus de 30 ans après son retrait de la Formule 1 en 1985, la marque revient avec la volonté d'imprimer son empreinte.



Pour concrétiser ses ambitions Alfa vient de signer un accord de partenariat technique et commercial de plusieurs années avec l'équipe suisse Sauber F1 Team. Les monoplaces arboreront les couleurs et le logo distinctifs d'Alfa Romeo, le sponsor attitré de l'équipe et seront équipées de moteurs Ferrari 2018. La marque italienne est prête à réécrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la F1.

On ne conduit pas une Alfa Romeo. On la pilote, on la dompte. On fait corps avec elle pour des moments de pur bonheur. Le Stelvio Q et son célèbre trèfle à quatre feuilles, fierté de la marque italienne, qui orne les versions sportives depuis 1923, ne fait pas exception à la règle.

Performances ébouriffantes

Sortie en janvier 2018, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, va séduire les passionnés de la marque en quête d'exigence et de sensations fortes. SUV véritablement survitaminé, le Stelvio Q aux lignes aussi racées qu'agressives, dispose d'un V6 biturbo qui développe 510 chevaux ! Autant dire que les performances vont de pair avec ce moteur essence de 2,9 litres préparé par Ferrari : le Stelvio Quadrifoglio accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, avec une vitesse de pointe de 283 km/h, la meilleure de sa catégorie. Rien d'étonnant alors à ce que le Stelvio Quadrifoglio a bouclé le tour du Nürburgring en Allemagne, en 7 minutes 51,7 secondes, le temps le plus rapide jamais réalisé par un SUV de production. Avant lui, la Giulia Q avait réalisé cet exploit en bouclant le tour en 7 minutes et 32 secondes !

Technologies de pointe

Ce bolide peut compter sur un système innovant de transmission intégrale Q4 qui garantit des performances, une traction, un plaisir de conduite et une sécurité inégalables dans toutes les situations. Un différentiel à vecteur de couple, le Chassis Domain Control (CDC) et des sélecteurs de vitesse montés sur la colonne en aluminium optimisent l'expérience de conduite de la toute nouvelle Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Des suspensions contrôlées en permanence, avec le système Alfa Active Suspension, le freinage IBS (Integrated Brake System), exclusivité Alfa Romeo, permettant une réponse instantanée des freins et des distances d'arrêt raccourcies, viennent compléter tout un panel de technologies de pointe pour une tenue de route impeccable et un plaisir au volant incommensurable.

