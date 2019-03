Festival des vins de Toscane 2019

La grande dégustation annuelle des vins de Toscane aura lieu du Jeudi 14 au samedi 16 Mars 2019 de 16:00 à 21:00 heures (samedi de 10:00 à 18:00 heures) à la vinothèque Vinissimo.

Lors de cet événement exceptionnel, Vinissimo présentera plus de 50 domaines et plus de 200 vins parmi les plus renommés de la région Toscane, en présence de producteurs. Cette année, vous pourrez déguster, entre autres grands crus de Brunello di Montalcino, Bolgheri, Chianti Classico ou Vino Nobile di Montepulciano, les vins de la maison Antinori, ainsi que les vins du nouveau domaine Campo alle Comete (Bolgheri) et Tenimenti d’Alessandro spécialiste de la Syrah.

Dégustation gratuite

Ne manquez surtout pas de découvrir et déguster les derniers millésimes exceptionnels des plus belles maisons viticoles. Tous les jours, Danny del Monaco, Bar tender professionnel de renommé internationale et ambassadeur de la maison Santoni située près de Sienne, sera présent pour une démonstration de Bartending avec des réalisations de cocktails à base de Bitters, Amers et Spiritueux toscans.

Profitez de conditions spécifiques sur l’ensemble des vins et des huiles d’olives présentés. La dégustation est gratuite et accompagnée comme toujours d’une Porchetta, ainsi que d’une sélection de fromages et charcuteries de notre comptoir frais Vinissimo.

Plats typiques

La liste complète des domaines présentés est disponible sur demande à sommeliers@vinissimo.lu. À noter que durant ces trois jours, notre restaurant DIVINO situé au cœur de la vinothèque VINISSIMO proposera, tous les soirs, des plats typiques de la région Toscane (réservation au +352525210540). Réservation souhaitée.

Vinothèque Vinissimo & Restaurant Divino 1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg Tél : 52 52 10 500 – www.vinissimo.lu Facebook/vinissimoluxembourg Entrée et parking gratuit.