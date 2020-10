Le week-end du 31 octobre et du 1er novembre, les créations de Paul Delvaux, du duo français Todd & Fitch, du peintre néerlandais Karel Appel et du designer italien Carlo Hauner seront mises à l’honneur. Une raison de plus de découvrir le côté artistique de Knokke-Heist pendant le premier week-end du congé d’automne.

ART Knokke-Heist est un week-end « galeries ouvertes » qui vise à rendre l’art accessible à tous. Simple amateur ou fin connaisseur, les galeristes vous accueillent à bras ouverts. Toutes vos questions sont les bienvenues lors de cet événement, qui permet de souligner encore davantage la richesse artistique de Knokke-Heist.

En exclusivité mondiale

Cependant, les amoureux de l’art peuvent y vivre une expérience artistique tout au long de l’année. Par exemple, le photographe Anton Corbijn organise son exposition MOØDe dans le centre culturel en exclusivité mondiale. Plus de 10 000 visiteurs sont déjà venus et peuvent attester de l’excellente qualité de son travail. L’exposition compte près de 200 œuvres et est ouverte tous les jours jusqu’au 10 janvier. Ne manquez pas de bloquer le samedi 5 décembre dans votre agenda d’hiver pour assister à Light ART, un parcours composé d’installations artistiques lumineuses à travers Knokke-Heist.

Les espaces publics accueillent, eux aussi, une multitude de joyaux artistiques. Le patrimoine artistique de la ville s’enrichit un peu plus chaque année. Sculptures et œuvres d’art décorent les plages et surprennent à des endroits inattendus. Accueillez chaque jour les marées avec Folon, scrutez la mer au-delà des dunes avec les Socorristas ou flânez le long du « lièvre » de Flanagan au coucher du soleil.

En bref, l’art est l’un des éléments essentiels de la commune et, en plus du shopping, de la nature et de la gastronomie, il permet de vivre une expérience ultime à Knokke-Heist.