Aldi a entamé sa mue!

Une logistique entièrement repensée où le client est accueilli par le rayon «pain et viennoiserie», suivi de la halle «fruits et légumes», du rayon viande, poisson et produits frais. Un espace généreux dédié à l'offre non-alimentaire et des produits frais disposés à l’arrière du premier couloir. De larges allées dotées d’un éclairage LED qui apporte un sentiment de confort et de bien-être. Des offres imbattables avec des formules inédites, comme les «Specials», des actions clairement identifiées dans différents secteurs. Des produits qui restent conditionnés dans des boîtes en carton mais de haute qualité et à des prix extrêmement compétitifs… Autant de changements qui symbolisent le nouveau concept ANIKo.

5 000 000 d’euros d’investissement au Luxembourg

Aldi a entamé sa métamorphose pour le plus grand bonheur de ses clients pour qui les courses deviennent un moment extrêmement agréable, comme en témoignent ces réactions: «C’est mieux qu’avant», «oui pour les enfants c’est chouette», «si on ne sait pas quoi faire à manger, il y a la recette… et hop».

Encore plus pratique et résolument tourné vers l’avenir, le concept ANIKo a rapidement modernisé l’ensemble des points de vente Aldi.

Au Grand-Duché depuis 25 ans, Aldi a transformé tous ses magasins en l’espace d’une année. Au cours du mois d’avril, les magasins de Bertrange et Foetz, ont déjà fait l’objet d’un sérieux lifting. Ceux de Capellen, (en juin), Sandweiler (en juillet) et Schmiede (en octobre), ont également présenté leurs nouveaux atours. «Les autres magasins suivront le mouvement avec l’objectif d’être achevés avant l’été 2019», explique-t-on chez Aldi qui va tout de même consacrer à cette opération au Luxembourg, un investissement conséquent de 5 000 000 euros.