Nos conseils pour choisir sa première voiture!

La première voiture qu’on acquiert est souvent achetée avec un budget limité. Il est donc primordial de faire un choix suffisamment durable et confortable. Mais pour y parvenir, il s’agit de se poser les bonnes questions. Neuve ou d’occasion?

Faites confiance à un expert!

La première question qui se pose est de savoir si vous souhaitez acheter un véhicule neuf ou d’occasion. Si l’on se réfère au budget généralement alloué à l’achat d’un premier véhicule, on se rend rapidement compte que le choix d’une voiture d’occasion est l’option la plus économique.

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel du secteur. Celui-ci pourra vérifier le véhicule mis en vente ou l’authenticité de l’annonce publiée. La vente entre privés ne vous protège en effet pas d’éventuelles déconvenues et il vous faudra alors redoubler de vigilance.

Un budget qui dépasse le seul prix d’achat

Si la première voiture qu’on acquiert est souvent un modèle d’occasion, c’est aussi parce que le budget qu’il faut consacrer à un véhicule n’est pas seulement constitué du prix d’achat du véhicule. De nombreux autres frais doivent être pris en compte: - assurances

- entretiens et réparations

- contrôle technique

- taxes

- etc.



Lorsque vous établirez votre budget, n’oubliez donc pas de penser à tous ces frais, sans quoi vous risquez d’être pris de court au niveau financier.

Choisir soigneusement le modèle

Le choix du modèle doit également être étudié dans le détail. En réalité, tout dépendra de l’usage que vous ferez du véhicule. Si vous devez réaliser de longs trajets, vous opterez plutôt pour un véhicule diesel, confortable et sûr. Cela sera moins une priorité dans le cas où vous ne devez effectuer que de courts trajets, en ville. Vous pourrez alors opter pour un modèle essence, voire hybride ou électrique.

La conduite en ville imposera également de choisir un véhicule de petite taille, maniable et facile à garer. Par contre, le fait de parcourir de longues distances, notamment sur l’autoroute, dans la campagne ou sur des routes cabossées, nécessitera plutôt l’acquisition d’un véhicule de type SUV.

Les très nombreuses options qui peuvent venir équiper votre véhicule devront aussi être choisies en fonction de votre usage et de votre situation: si vous transportez régulièrement des personnes ou vos enfants, une 5 portes est plus pratique, si vous transportez régulièrement du matériel sportif ou autre, pensez aux barres de toit, etc. Notez que le fait d’opter pour de nombreuses options a aussi un coût, non seulement à l’achat mais également quand des réparations doivent être effectuées…

À la recherche d’une bonne affaire? Rendez-vous sur www.luxauto.lu pour profiter de l’Offre Rentrée d’ALD Automotive, des conditions exceptionnelles sur un large choix d’occasions récentes! Retrouvez également tous les véhicules lors des Portes Ouvertes le jeudi 26 septembre de 14h à 20h au Car Center ALD Automotive à l’Kehlen.