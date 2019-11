Prendre soin de son véhicule durant l’hiver

Les températures commencent à baisser et le froid fait son grand retour. Il est temps de préparer votre véhicule pour être certain d’affronter l’hiver au volant en toute sérénité.

Rouler en pleine sécurité

Limiter les risques d’accidents ou de pannes implique avant tout de disposer d’un véhicule en bon état de marche. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de procéder au contrôle de votre voiture. Pour une révision optimale, certains éléments doivent retenir votre attention.

Durant la période hivernale, les risques que votre véhicule ne démarre pas sont plus importants. En particulier si celui-ci a passé la nuit dehors. Assurez-vous tout d’abord de l’état de votre batterie. Une batterie déchargée est en effet plus sensible aux températures négatives. Ensuite, vérifiez régulièrement le niveau du liquide de refroidissement ainsi que celui du lave-glace. S’ils sont trop bas, veillez à remplir les réservoirs avec le produit adéquat. Enfin, si ce n’est déjà fait, optez pour des pneus hiver qui vous offriront plus d’adhérence et réduiront la distance de freinage.

Adapter sa conduite

En cas de neige ou de gel, modifier sa conduite est également nécessaire. Lorsque vous démarrez votre véhicule, appuyez sur la pédale de débrayage et éteignez la ventilation ainsi que le chauffage pour soulager la batterie. Tout au long de votre trajet, nous vous conseillons d’être vigilant et d’ajuster votre vitesse aux conditions climatiques. Au moment de vous garer, il est préférable d’enclencher une vitesse plutôt que de serrer le frein à main.

Préparer sa voiture aux conditions hivernales

Face au froid, il est aussi nécessaire d’équiper votre véhicule de manière adéquate. Quelques astuces simples et bon marché existent pour prendre soin de votre voiture et éviter qu’elle se retrouve immobilisée au petit matin.

Vous pouvez par exemple placer un morceau de carton solide entre le pare-brise et l’essuie-glace. Saupoudrez vos serrures de poudre de graphite et vos portières de talc pour éviter qu’elles ne gèlent. Enfin, attachez un sac plastique à vos rétroviseurs et enfilez des chaussettes sur vos essuie-glaces.

Trouver un nouveau véhicule pour affronter l’hiver

