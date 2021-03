Pourquoi choisir une offre télécom groupée?

Le principe des offres télécom couplées est simple: rassembler, dans un même contrat, plusieurs services : abonnement Internet, forfait mobile, accès à la TV, ligne fixe, etc. Découvrez si ces formules packagées sont faites pour vous.

Des économies à la clé

Le principal atout des offres regroupées est d’ordre financier. La plupart du temps, les opérateurs affichent des tarifs préférentiels sur ces formules. Un pack se révèle moins cher que plusieurs abonnements isolés souscrits auprès d’un même fournisseur ou de fournisseurs différents. En choisissant une offre « tout-en-un », vous réalisez donc des économies importantes.

Prenons un exemple. Orange Luxembourg propose un forfait mobile illimité ‘BeUnlimited’ à 39€/mois et une offre fibre ‘Basic’ en volume illimité à 29€/mois. Si vous souscrivez ces deux contrats séparément, vous devez débourser 68€/mois pour bénéficier d’un abonnement pour votre smartphone et d’un accès à Internet dans votre logement. Avec le pack ‘Love Essential Basic’, qui regroupe ce même forfait mobile et cette même offre fibre, vous ne payez plus que 59€/mois. Sur un an, vous gagnerez donc 108 € grâce à cette formule couplée.

Ces petites choses auxquelles faire attention

Pour déterminer les économies que vous pourriez réaliser en réunissant vos contrats, assurez-vous, lors du choix de votre offre packagée, de comparer ce qui est comparable. Veillez à ce que la formule couplée intègre les mêmes caractéristiques (vitesse de la fibre, nombre de GB compris dans le forfait mobile, etc.) que les abonnements isolés.

Méfiez-vous aussi des prix d’appel. Certains opérateurs proposent des tarifs avantageux durant les trois ou les six premiers mois, mais ils deviennent plus élevés une fois cette période terminée. À moyen et long terme, ces offres ne sont donc pas attractives. D’autres fournisseurs, en revanche, pratiquent un prix fixe tout au long du contrat. Avec Orange, notamment, votre budget télécom est identique au fil du temps: vous savez exactement ce que vous dépensez chaque mois pour votre abonnement.

Des packs pour tous les besoins

Les packs rassemblent souvent Internet et la télévision, plus un autre service (ligne fixe ou forfait mobile). Tout le monde n’a cependant pas besoin de tous ces services!

Nous sommes par exemple de plus en plus nombreux à nous tourner vers des alternatives à la TV, en regardant des vidéos sur tablette ou smartphone ou en passant par des applications telles que Netflix et Amazon Prime qui permettent d’accéder à une foule de séries, documentaires et films dans la langue de notre choix. Certains choisissent aussi de regarder les contenus proposés par les chaînes de télévision par Internet, avec des solutions comme Molotov. Enfin, des équipements comme Apple TV, Chromecast et Smart TV, connectés à Internet, transforment désormais votre télévision en smartphone géant.

C’est pourquoi, chez certains opérateurs, la solution couplée peut être davantage personnalisée en fonction de vos réels besoins. Pour chacun de ses packs ‘Love’, Orange vous offre la possibilité de choisir uniquement un abonnement mobile et fibre, et d’y ajouter ou non, en fonction de vos besoins, un second forfait ainsi qu’un abonnement TV avec plus de 100 chaînes et des bouquets thématiques au choix. Vous êtes donc libre de choisir l’offre qui vous convient le mieux!

L’esprit tranquille

Dernier atout mais non des moindres: la formule «tout en un» est idéale si vous voulez vous simplifier la vie.

Avec une telle solution, la fibre, votre ligne téléphonique et votre télévision sont installées en une seule fois. De plus, vous ne disposez que d’un seul compte client pour tous vos contrats. Vous ne recevez donc qu’une facture pour tous vos services télécom. Enfin, en cas de problème éventuel, vous ne devez vous adresser qu’à un opérateur.

L’offre packagée vous correspond? Découvrez le pack «Love» d’Orange adapté à vos besoins !

(L'essentiel)