BMW poursuit son offensive électrique

Alors que les ventes de véhicules électriques sont en augmentation croissante – à cet égard, 25% des ventes de BMW Group Belux en 2020 concernent des véhicules hybrides ou 100% électriques - Oliver Zipse, le président du directoire de BMW Group est très clair sur la stratégie d’électrification du constructeur bavarois qu’il avait évoquée en mai dernier à l’occasion de la 100e assemblée générale du groupe. BMW prévoit en effet d’avoir un quart de sa gamme électrifiée en 2021. Entre 15 et 25% des modèles vendus dans le monde seront électrifiés d’ici la fin 2025. Mais l’objectif demeure toujours de proposer un total de 25 modèles électrifiés d’ici 2023 dont plus de la moitié seront 100% électriques.

BMW soucieux de l’impact environnemental



La durabilité occupe une place prépondérante au sein de la stratégie d’entreprise de BMW. «Nous avons l’objectif de réduire nos émissions de CO2 d’un tiers d’ici 2030, par rapport à 2019», a précisé Oliver Zipse, le patron de BMW Group. Une réduction au cœur de l’ensemble de la chaîne de production, de l’achat des matières premières aux matériaux utilisés, en passant par la production, le recyclage qui fait de BMW, le premier constructeur automobile au monde à se fixer des objectifs concrets en matière de CO2, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur… Au travers de cette contribution le groupe BMW soutient l'ambition de l'Union européenne de présenter une neutralité totale sur le plan climatique à l'horizon 2050. D’ici la fin de l’année 2020, BMW entend réduire ses émissions de CO2 de sa flotte de véhicules de 20% par rapport à 2019. Cet effort vient s’ajouter à la réduction de 40% déjà réalisée par le groupe depuis pratiquement 30 ans.



L’un des éléments de la stratégie durable de BMW est de proposer une gamme de produits toujours plus large. L’ensemble des véhicules électriques et plug-in hybrides, assure une diminution des émissions de deux tiers.





Un centre dédié d’E-Compétence

Pour être certain de parvenir à ses fins, BMW a créé en juillet dernier un nouveau centre d’E-Compétence distinct. Il est d’ailleurs situé sur le plus grand site de production du constructeur, à Dingolfing en Allemagne. Jusqu’à 2 000 employés y produiront des systèmes de production électrique pour un demi-million de voitures par an. La technologie dite eDrive de BMW de cinquième génération qui y est produite, intègre de nouvelles batteries encore plus puissantes. Cette dernière génération de BMW eDrive, sera opérationnelle dès la fin de l’été 2020. En attendant, fidèle au concept qui lui est cher, «Power of choice» (le pouvoir du choix), BMW poursuit son offensive électrique.

BMW i4 et iNext en 2021

Outre la MINI Electric – dernier modèle électrique mis sur le marché il y a quelques mois par BMW Group et pour laquelle les demandes sont déjà très fortes – le BMW iX3 premier SAV 100% électrique de BMW, est attendu d’ici la fin de l’année. Il revendique une autonomie de 460 km grâce à une batterie de 80 kWh! Deux autres nouveaux modèles électriques seront commercialisés en 2021.

- la BMW i4, une berline sportive dont l’autonomie est de 600 km selon le cycle WLTP- Le SAV BMW iNext, qui viserait de son côté une autonomie de 580 km en cycle WLTP.

Le constructeur allemand travaille également à l’hybridation de ses gammes de berlines thermiques. De quoi séduire une très large clientèle.