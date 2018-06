Mal de dos: un conseil précieux

Le saviez-vous? Des études menées au niveau Européen établissent que nous avons 80% de chances de souffrir tôt ou tard de maux de dos réguliers. De plus, pour 25% d'entre nous ces douleurs passeront au stade chronique, ce qui signifie qu'elles feront partie de notre quotidien.

Fondée en 2013, l'organisation HHP Luxembourg basée à Walferdange est un leader dans le domaine du soulagement naturel des douleurs chroniques.

76% des actifs en souffrent, et vous? Au niveau professionnel, dans un pays comme la France, 76% des actifs souffrent du dos. Tous les métiers sont touchés, de l'employé de bureau qui reste assis toute la journée au coiffeur qui reste debout en répétant les mêmes gestes, de l'ouvrier du bâtiment au pilote d'avion.

Les chiffres font froid dans le... dos Selon la même étude, le mal de dos est la 2ème cause de consultation chez un médecin généraliste. Les problèmes de dos sont également la 1ère cause d'invalidité avant l'âge de 45 ans, et sont en passe de devenir la 2ème cause d'arrêt de travail.

Que faire si vous en souffrez déjà? Il existe une technologie de massage combinant pulsations vibratoires et lumière infrarouge qui donne d'excellents résultats sur les douleurs. Il s'agit d'un appareil médical disponible pour les particuliers qui agit en 15 minutes seulement, et de façon très relaxante (donc anti-stress). Son efficacité antalgique est prouvée. Plus de 1.800 Luxembourgeois et frontaliers ont déjà décidé de s'équiper de cet appareil qui constitue une réelle alternative aux traitements médicamenteux.

Vous désirez tester? Prenez contact avec la société HHP en appelant le (+352) 28 86 84-1 ou grâce au formulaire ci-dessous (vous serez recontacté dans les 24 heures). Le premier test de 15 minutes est toujours gratuit, et permet de se rendre compte de l'efficacité impressionnante de cet appareil.