DÉGUSTATION PRESTIGE 2018

Du vendredi 14 au dimanche 16 Décembre 2018, événement exceptionnel!

Quelques jours avant Noël, la vinothèque et épicerie fine italienne VINISSIMO propose une dégustation des plus grands crus italiens du moment, ainsi qu’une sélection exclusive de Franciacorta, de Prosecco et de Champagne. Découvrez les grandes cuvées de vins blancs et vins rouges des producteurs les plus renommés de la péninsule et appréciez les bulles fines et délicates des plus belles Méthodes Traditionnelles d’Italie (Franciacorta & Prosecco) de la maison Ca’ del Bosco ou Bellavista. À noter également, une belle sélection de champagnes de la maison Besserat de Bellefon importée en exclusivité par Vinissimo pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Durant ces trois jours, profitez d’une remise de 10% sur tous vos achats à la vinothèque et à l’épicerie fine (non cumulable avec d’autres offres promotionnelles) et découvrez la gamme des trancheuses BERKEL pour la maison, ainsi que la carafe électronique et le Wine Preserver IFAVINE qui optimisent la dégustation et favorisent la garde de vos plus grands crus.

Découvrez un large choix de coffrets cadeaux que vous pourrez garnir selon vos envies et votre budget.

Le restaurant Divino, situé au cœur de la vinothèque, sera ouvert exceptionnellement les dimanches 16, 23 et 30 décembre pour le service du midi, vous pourrez donc profiter de vos achats pour les fêtes de Noël et des fêtes de fin d’année en toute tranquillité dans un lieu unique.

• La dégustation est gratuite. Parking gratuit sur place. • Liste complète des domaines présentés sur simple demande à sommeliers@vinissimo.lu