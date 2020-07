BMW X5 Plug-​​in Hybride: Un SAV hybride électrisant!

Avec ses très belles dimensions, 4,92 m de long et 2 mètres de large, force est d'admettre que la nouvelle BMW X5 xDrive45e, ne passe pas inaperçue. Mieux elle en impose! Le SAV allemand impressionne par son gabarit, et attire incontestablement le regard. Cette deuxième génération du modèle hybride rechargeable possède un réel pouvoir hypnotique

À bord, l'ambiance est à l'image de l'impression initiale. La BMW X5 Plug-in Hybride séduit par son habitacle spacieux et généreux: planche de bord au style classique mais raffiné, cuir sur les contre-portes, le tableau de bord et sur les bords de la console centrale... Comme sur les autres modèles de la gamme, la finition est extrêmement soignée. Quant à la position de conduite, elle est tout simplement parfaite et elle répondra aux attentes des conducteurs les plus exigeants.

Des performances optimisées

Sous le capot, la nouvelle BMW X5 xDrive45e combine un moteur essence en ligne spécifique avec la technologie BMW TwinPower Turbo et la toute dernière technologie BMW eDrive. Les progrès réalisés dans ce domaine ont permis d'augmenter la puissance cumulée du système à 394 CV/290 kW, avec un couple maximal de 600 NM, contre 450 sur le modèle précédent. Les performances se voient ainsi optimisées. Le SAV allemand effectue le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. La vitesse maximale en roulant uniquement à l'électricité passe quant à elle de 120 à 135 km/h.

La nouvelle BMW X5 xDrive45e est équipée d'une série d'une suspension pneumatique à deux essieux et d'amortisseurs à commande électronique. Les systèmes de suspension disponibles en option pour le modèle hybride rechargeable comprennent une direction action intégrée. En plus d'une gamme complète de fonctions dans le domaine de le connectivité intelligente, de nouveaux services numériques spécifiquement orientés vers l'électromobilité sont également proposés.

Plaisir de conduite à tous les étages

Sur la route, en ville, sur les nationales, les autoroutes, le plaisir de conduite est à son paroxysme et à tous les étages. Les kilomètres s'enchaînent sans aucun effort et dans le plus grand des conforts. Le SAV allemand propose en effet plusieurs modes de conduite. En mode «Sport», toutes les ressources disponibles du véhicule, le propulsent à des vitesses élevées. Les suspensions se raffermissent, le son du moteur est enivrant. Le six cylindres de 286 CV et le moteur électrique de 113 CV s'épousent harmonieusement pour vous procurer des sensations extraordinaires dans toutes les situations. En mode «Hybrid», place à une conduite ouatée, veloutée.

Le passage de l'électrique au thermique et inversement, se fait tout naturellement avec une telle onctuosité qu'on ne rend quasiment compte de rien. Les batteries et le moteur thermique sont utilisés de façon optimale en fonction des circonstances. Le mode «Electric», qui utilise au maximum les batteries est précieux en conduite citadine et offre une autonomie de plus de 80 kilomètres largement suffisante. Côté consommation selon le mode de conduite, on oscille entre 1,7 litres et 2 litres/100 km en NEDC. En WLTP par contre, la consommation fluctue entre 1,2 litres et 1,4 litres/100km, ce qui reste tout à fait raisonnable pour un SAV de cette envergure. Dans cette version hybride rechargeable, le SAV bavarois démontre que l'électrification et le plaisir de conduite ne sont pas incompatibles. La nouvelle BMW X5 xDrive45e témoigne à ceux qui en douteraient encore que les véhicules hybrides constituent une réelle solution d'avenir.



Les chiffres à retenir



Vitesse de pointe: 135 km/h

Puissance totale combinée: 394 CV

0 à 100 km/h: 5,6 secondes.

Prix de base de la version xDrive45e: 80.900 euros (TVAc).

Émissions de CO2: Les émissions de CO2 sont de 38 à 46 grammes par kilomètres en NEDC et en WLTP. Elles ne sont que de 27 à 39 grammes par kilomètre.