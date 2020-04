Améliorez vos appels vidéo: 3 conseils

Alors que nous sommes tous tenus de rester à la maison pour limiter la propagation du virus, chacun peut prendre conscience de l’importance du digital. Beaucoup, dans le contexte actuel, ont l’occasion de tester les solutions d’appels vidéo.

Au-delà des visio-apéros, qui se sont multipliées ces trois dernières semaines, les jeux en ligne sont devenus de nouveaux espaces de discussions entre amis. Quelques plateformes de vidéos en streaming proposent même de regarder un film ou l’épisode d’une série à plusieurs, offrant la possibilité aux abonnés de le commenter en direct. C’est comme si on rassemblait ses amis dans son salon pour une petite projection.

1. Trouvez les bonnes appli

Évidemment, passer un appel vidéo à une personne ou échanger à 5, 10 ou 15, ce n’est pas la même affaire. En fonction des besoins, on privilégiera diverses solutions. Skype, HighFive, WhatsApp…

À chacun sa préférence. La plupart de ces applications sont gratuites et faciles à utiliser. Elles permettent d’échanger à plusieurs sans que l’échange se transforme en une véritable cacophonie. Le mieux est de les tester entre amis.

2. Installez-vous confortablement

Pour avoir des échanges de qualité, mieux vaut être bien installé. Avec un téléphone mobile, vous risquez de rapidement donner le tournis aux autres participants. La tablette sur un support ou l’ordinateur, avec un écran plus large que celui d’un Smartphone, sont plus appropriés.

3. Privilégiez le Wi-Fi

Nous vous recommandons d’utiliser le Wi-Fi domestique et de vous placer dans un coin de votre logement où le signal est bon.

Et si je n’ai pas de ligne fixe?

Des solutions permettent de remédier à cette situation. Avec la Home Box 4G d’Orange, par exemple, chacun peut profiter d’une connexion domestique de qualité sans raccordement. Elle offre l’internet illimité chez soi, sans engagement, sans contraintes d’éligibilité et sans installation. Une telle solution permet d’être connecté à la maison comme si on était raccordé au moyen d’une ligne fixe, avec un débit de 20 Mbits/seconde et 100 GB de téléchargement (ce qui est déjà considérable).

Chacun peut dès lors être à la maison, bien confiné, en restant bien connecté.

Cliquez pour en savoir plus sur l’offre Home Box 4G. Orange Luxembourg livre à domicile en 24 heures.



#OrangeAvosCotes

#StayHome

#StayConnected

#StaySafe