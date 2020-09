ALDI lance sa campagne «Fraîcheur à la pièce»

Nous mangeons aujourd’hui aussi bien à l’école, au bureau, pendant la pause, en route, que le soir à la maison autour d’une table familiale. Et ALDI souhaite s’adapter aux ménages à une, deux ou trois personnes maxi qui semblent être de plus en plus présents dans le paysage de consommation luxembourgeois. Tous ces différents modes de vie emmènent les magasins ALDI, à repenser leur offre. Aujourd’hui, il faut pouvoir acheter en vrac aussi bien qu’en préemballé pour satisfaire la demande au vu de ces différents modes de vie et moments de consommation.

Ainsi ALDI a décidé de lancer la campagne «Fraîcheur à la pièce» pour prendre en compte cet aspect important du «faire des courses en 2020». Oignons, carottes, aubergines, courgettes, pommes, bananes, citrons, chicons…, fini la vente exclusive en préemballé, place à la vente à la pièce! Que le fruit ou le légume puisse être vendu frais et au poids répond à une envie et à un besoin que nous avons tous. Certains parfois, d’autres plus souvent…

Chez ALDI, dans les 16 magasins au Luxembourg, tous les fruits et légumes sont livrés quotidiennement et contrôlés en continu aussi bien avant leur arrivée dans les entrepôts que dans les magasins. Ceci afin de garantir la promesse commerciale, à savoir la fraîcheur. ALDI offre cette possibilité d’acheter à la pièce pour répondre aux besoins de notre vie moderne; consommer un fruit ou un légume sur simple envie, sur le pouce, …quand on veut. Cette vente en vrac répond aussi à une véritable demande de la part de la clientèle: se défaire des quantités préemballées qui ne permettent pas toujours une consommation disons plus spontanée.

Une vente en vrac réduit également le gâchis de produits et le nombre d’emballages. De cette manière, ALDI va encore un pas plus loin dans sa lutte contre le plastique et des dizaines de tonnes d'emballages plastiques par an seront ainsi économisées.

Cette campagne «Fraîcheur à la pièce» est une nouvelle étape d’ALDI dans son développement au Luxembourg. Plus proche de sa clientèle, plus à l’écoute aussi, ALDI n’a plus du tout le look du hard-discount, surtout depuis que tous ses magasins luxembourgeois ont été rénovés de fond en comble selon un nouvel concept d’aménagement dit ANIKO. Et ceci aussi bien au niveau de l'agencement intérieur et du circuit d’achat qu’au niveau du choix des marques et des produits. La campagne «Fraîcheur à la pièce» est une étape supplémentaire de cette stratégie du renouveau. Le magasin de Mersch est d’ailleurs le dernier à passer au concept ANIKO, début 2021.

ALDI reste fidèle à son approche de base: ALDI, c’est partout plus de choix, plus de fraîcheur et plus de produits durables, mais à prix ALDI qui d’ailleurs ne changent pas! Un concept qui plaît et qui ne manquera pas d’enthousiasmer et d’attirer de plus en plus de clients vers ses magasins. Prochaine étape sur laquelle nous reviendrons en temps utile: le rayon boucherie en libre-service.