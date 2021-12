L’eSIM, une solution pleine d’avantages

Chacun de nous a déjà été confronté, en changeant de téléphone, à la nécessité de transférer sa carte SIM d’un appareil à l’autre. Cette opération, qui requiert parfois un redimensionnement de la carte et différentes démarches permettant de récupérer ses données, sera bientôt de l’histoire ancienne. Depuis un peu plus d’un an, l’eSIM a, en effet, fait son apparition dans la plupart des nouveaux smartphones.

L’expression «eSIM» signifie «embedded SIM». Il s’agit donc d’une carte SIM directement intégrée dans votre appareil, qui ne peut en être extraite. La plupart des fabricants proposent désormais cette fonctionnalité sur leurs nouveaux appareils, en lieu et place des petites cartes en plastique que nous connaissons tous.

Un transfert simplifié

Cette évolution de la carte SIM est parfaitement alignée avec la digitalisation croissante de nos sociétés et la dématérialisation qui l’accompagne. Elle offre plusieurs avantages à tous les utilisateurs d’un smartphone. Tout d’abord, plus besoin de remplacer ou redimensionner les cartes SIM à chaque changement de téléphone, il vous suffit à présent de scanner un QR code fourni par votre opérateur afin de transférer le forfait ainsi que les données sur l’eSIM du nouvel appareil. Vous évitez aussi les frais de port liés à l’envoi de votre nouvelle carte SIM, si vous avez choisi cette option.

En outre, si le smartphone ne possède qu’un tiroir à carte SIM, la eSIM transforme cet appareil en smartphone «Dual SIM». Cette option s’avère particulièrement utile dans le cadre de vos fonctions ou en déplacements à l’étranger. En effet, le forfait de base est lié à la eSIM et, en déplacement, il vous suffit d’insérer une carte SIM locale dans le téléphone pour bénéficier de tarifs plus avantageux, et ce sans devoir remplacer une carte physique par une autre. L’eSIM peut également se connecter à d’autres dispositifs, comme une Apple Watch, pour améliorer votre expérience quotidienne.

Bon pour la planète

Se passer de carte SIM physique est par ailleurs une bonne manière de diminuer notre production globale de plastique. En changeant de smartphone, il arrive en effet régulièrement que l’on doive également remplacer sa carte SIM ou redimensionner celle que nous utilisons. Cela entraîne la production de déchets plastiques dont on peut tout à fait se passer avec l’eSIM.

Si l’eSIM n’équipe aujourd’hui que les smartphones les plus récents, elle devrait devenir la norme au cours des prochaines années. Alors pourquoi ne pas anticiper? Pour passer à l’eSIM et découvrir tous les smartphones tendances du moment, rendez-vous sur le site d’Orange Luxembourg. Vous pourrez choisir votre smartphone compatible eSIM, votre forfait et vous faire livrer à domicile. Simple, rapide, et plein d’avantages!