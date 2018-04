Venez goûter à plus de 350 spécialités italiennes

Cet évènement exceptionnel dédié aux spécialités culinaires et gastronomiques d’Italie aura lieu du jeudi 26 au samedi 28 avril de 14h à 20h (samedi de 10h à 19h).



Entrée et parking gratuit.



VINISSIMO

1 boulevard F.W Raiffeisen

L-2411 Luxembourg

Les producteurs partageront leur savoir-faire et feront déguster une sélection exclusive des meilleurs produits de leur région: Parmigiano Reggiano, fromages affinés, charcuteries fines, pâtes et risotto, spécialités de la mer, spécialités à la truffe, spécialités au Safran, porchetta, antipastis, huile d’olive, vinaigre balsamique, ou encore spécialités de Calabre, de Sicile et de Sardaigne. Vinissimo proposera également de nombreuses gourmandises à découvrir: chocolats, biscuits artisanaux, panettones, confitures, glaces italiennes, limonades et bières artisanales…

Lors de cet évènement, les producteurs feront de nombreux «Show cooking» en continu et Vinissimo exposera également les nouvelles trancheuses et couteaux de la gamme BERKEL spécialement conçus pour un usage quotidien à la maison. Profitez d’une remise exceptionnelle de 10% sur tous leurs achats réalisés sur l’épicerie, les vins et le grand comptoir frais de charcuteries et fromages.

Menu accord mets et vins exclusif en 8 services

En marge de cet évènement, le restaurant DIVINO situé au cœur de la vinothèque Vinissimo propose les jeudi 26 et vendredi 27 Avril 2018 à 19h30, un menu accord mets et vins exclusif en 8 services à 100€ vins inclus, intitulé « Sapori & vini d’Italia ». Attention seulement 50 places disponibles, réservations sur info@divino.lu