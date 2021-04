Entreprises, sachez rebondir en temps de crise!

Depuis plus d’un an, la crise du Covid bouleverse toutes nos habitudes, personnelles et professionnelles, et rares sont les entreprises qui n’ont pas subi de plein fouet la situation. Pour les aider à surmonter leurs difficultés et à se relancer, le programme stratégique Fit 4 Resilience, initié par le ministère de l’Économie et géré par Luxinnovation, est à leur disposition, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité.

«Il s’agit, avec l’assistance d’un consultant agréé, d’aider les entreprises à repenser à leur organisation interne, à réfléchir à la continuité de leurs chaînes d’approvisionnement ou encore à analyser leurs interactions avec les fournisseurs et les clients afin de les améliorer», explique Arnaud Duban, Head of SME Performance chez Luxinnovation.

À la clé: le remboursement, par le ministère de l’Économie, de la moitié des frais de consultance engagés dans cette phase de diagnostic. Par la suite, d’autres aides financières sont disponibles pour la mise en œuvre des recommandations issues de cet état des lieux initial.

Ce programme Fit 4 Resilience, qui a cours jusqu’à la fin de l’année est l’un des maillons du plan national de relance Neistart Lëtzebuerg, pour lequel d’autres aides existent visant à stimuler les investissements durables des entreprises dans l’ère du Covid-19. Il s’agit d’aides à l’investissement en faveur des projets de développement, d’innovation (de procédé et d’organisation) et d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes.

Des business models à revoir

Au-delà de ces mécanismes financiers, les entreprises peuvent tirer d’elles-mêmes les enseignements de cette crise au regard de leur propre Business Model (modèle économique) et saisir l’opportunité pour envisager de l’adapter, voire d’en changer.

«Un modèle économique représente la logique de base qui explique comment l’entreprise va créer de la richesse pour elle-même, tout en créant de la valeur pour ses clients», explique Barbara Grau, Senior Advisor – Corporate R&D and Innovation Support chez Luxinnovation, qui accompagne les entreprises dans leurs démarches d’innovation.

Les entreprises ont à leur disposition toute une panoplie de régimes d’aides publiques, dépendant de leur taille et de l’avancement de leur démarche d’innovation. Cela va de la réflexion stratégique jusqu’à la phase de mise en place : Fit 4 Resilience, Fit 4 Growth, Étude de faisabilité technique, Innovation de procédé et d’organisation, Recherche et Développement, etc.

Les équipes pluridisciplinaires de Luxinnovation sont là pour aider les entreprises à choisir le régime le plus approprié et à tracer leur feuille de route d’innovation. La société Shime, par exemple, a pu, avec le soutien de Luxinnovation, bénéficier d’un cofinancement Neistart «Innovation de procédé et d’organisation» pour son projet d’innovation de Business Model circulaire, consistant dans le recyclage de mégots de cigarette. L’objectif est d’inciter la population à adopter un comportement écoresponsable vis-à-vis de ces mégots et à améliorer significativement la méthode de collecte. L’innovation de Shime repose sur une extension de sa proposition de valeur, grâce à la vente de bornes connectées et la fourniture de services associés, appuyée par des partenariats stratégiques.

