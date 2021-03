Orange vous offre une PlayStation 5

En rupture de stock dans de nombreuses enseignes mais également en ligne, la Sony PlayStation 5 rencontre un franc succès auprès de tous les amateurs de gaming. Il faut dire que la nouvelle console de salon affiche des performances à faire pâlir tous les joueurs! Intégrant des composants de première qualité et présentant des caractéristiques techniques de haut vol, la PS5 offre à chacun une expérience de jeu inédite.

Concours ouvert jusqu’au 22 mars



À l’occasion du lancement de l’Orange eLeague, le premier championnat national «EA SPORTS FIFA 21» au Luxembourg mis sur pied par la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) et la Luxembourg Esports Federation (LESF), en collaboration avec Orange Luxembourg, l’opérateur télécom vous offre la possibilité de remporter une PS5 – d’une valeur de 499,99 euros – sur Instagram!

Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre les comptes Instagram d’Orange Luxembourg et d’eLeague Luxembourg, de liker le post du concours et de taguer deux amis qui aimeraient eux aussi gagner la PS5. En participant à la fois sur le compte d’Orange et d’eLeague, vous doublez vos chances de repartir avec la console de jeu chez vous. Dépêchez-vous: le concours est en ligne jusqu’au 22 mars 2021!

Une PS5 et la fibre, le combo parfait pour tout gamer



Sept ans après le lancement de la Playstation 4, Sony a frappé fort en proposant sa cinquième génération de console. Design futuriste, boîtier silencieux et refroidi, finitions raffinées, manette DualSense offrant de nouvelles sensations et des gâchettes adaptatives, temps de chargement supprimés, intégration de l’audio 3D, de la 4K et du Ray Tracing… la PS5 a tout pour plaire.

Pour profiter de tous les atouts de la PS5, il convient toutefois de disposer d’une connexion Internet de haute qualité, offrant un débit ultra rapide en toutes circonstances, et quel que soit le nombre d’appareils connectés en même temps. La fibre d'Orange est parfaite pour ça!