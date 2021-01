Nouvelles MINI, un concentré d'innovations

«Le nouveau design MINI est plus moderne, frais et épuré», assure Oliver Heilmer, directeur design MINI. La dernière édition des MINI 3 portes, MINI 5 portes, MINI Cabrio et MINI Electric, en est la parfaite illustration. Les nouveaux modèles respirent l’innovation mais portée par un objectif commun ! Moins de complexité et plus d’individualité. «L’évolution substantielle de la MINI se remarque au premier coup d’œil», confie Petra Beck, chef de projet de la marque. Il suffit en effet d’observer la face avant des nouvelles MINI pour s’en persuader. Le contour hexagonal de la calandre occupe désormais plus d’espace ainsi que les phares MINI ronds. Exit la couleur noire pour la bande de pare-chocs centrale qui sert de support à la plaque d’immatriculation. Elle reprend désormais la couleur de la carrosserie.

Un toit multicolore

Tous ces changements renforcent le look plus agressif de la MINI. Sur les côtés, on ne peut qu’être séduit par les nouvelles ouïes latérales pourvues de clignotants à LED. À l’arrière, un contour noir reprend la forme hexagonale de la calandre, tandis que le feu antibrouillard arrière s’intègre à la jupe arrière en tant que bloc à LED étroit. Le toit multicolore des MINI est probablement l’un des éléments de design les plus marquants. Il présente en effet un dégradé de couleurs allant du San Marino Blue au Pearly Aqua en passant par le Jet Black. Le motif de couleur varie d’ailleurs selon les conditions environnementales. «Le nouveau toit multicolore de la MINI offre le contraste le plus expressif à ce jour… En regardant de plus près, on s’aperçoit que chaque toit est différent et unique», ajoute Oliver Heilmer. Trois nouvelles teintes extérieures – Rooftop Grey, Island Blue et Zesty Yellow – cinq nouvelles jantes de 17 pouces en alliage léger, des feux à LED de série… Nul besoin d’une liste exhaustive pour apprécier le look extérieur de ces nouveaux modèles.

L’intérieur est également à l’image de l’extérieur. Modernisme, sophistication, haut de gamme. Tel est le triptyque qui a guidé la marque. Les nouveaux modèles accueillent des sièges sport finition Light Chequered, qui complètent parfaitement la teinte extérieure Zesty Yellow. Le tissu Black Pearl traditionnel arbore un nouveau look à carreaux expressif dans le style caractéristique de la MINI britannique. Les coutures du passage au similicuir noir des renforts de siège présentent une palette de couleur assortie aux surfaces de siège. Le design de la Colour Line est désormais en harmonie avec la couleur du garnissage des sièges. Tout comme à l’extérieur, les ouïes de ventilation ont été redessinées et sont encastrées dans la surface intérieure.

Haut de gamme à tous les niveaux

Le haut de gamme est présent à tous les niveaux à l’image du combiné d’instruments central marqué par un écran tactile couleur de 8,8 pouces, des boutons favoris tactiles et des surfaces en finition brillante Piano Black de série. Un nouveau volant sport en cuir avec des boutons multifonctions, équipe de série, toutes les versions des modèles MINI 3 portes, MINI 5 portes, MINI Cabrio et MINI Electric. En outre, et c’est une nouveauté, un volant chauffant est en option.

Un combiné d’instruments multifonction, situé derrière le volant, est inclus de série. D’un diamètre de 5 pouces, l’écran couleur numérique à panneaux noirs, affiche toutes les informations utiles à la conduite ainsi que les messages de contrôle et les témoins d’état des systèmes d’aide à la conduite. Dans la MINI tout électrique, il sert également d’indicateur d’état de charge lorsque le véhicule est connecté au réseau électrique.

Les amateurs d’innovation seront aux anges, puisque les nouveaux modes «Lounge» et «Sport», se traduiront par des couleurs d’affichage et une ambiance lumineuse spécifiques. L’anneau à LED gravé au laser de l’instrument central, le dessous des surfaces intérieurs, les contours des contre-portes, l’espace aux pieds et les ouvertures de portières côté conducteur et passager, disposent ainsi d'un éclairage d’ambiance particulier.