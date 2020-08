Rénover son logement: comment et à quel prix?

Au Luxembourg, 49% des résidents déclarent avoir l’intention de réaliser des travaux de rénovation* dans leur logement.

Une proportion importante qui révèle de multiples raisons de rénover son logement. En effet, dans le cadre d’un achat immobilier, des travaux de rénovation sont souvent envisagés pour mettre aux goûts du nouvel occupant le bien fraîchement acquis.

Par ailleurs, les prix de l’immobilier élevés dans le pays incitent davantage les propriétaires à faire des travaux, afin d’améliorer le confort de leur intérieur. La crise sanitaire, quant à elle, a révélé de nouveaux besoins qui, eux aussi, encouragent à entreprendre des travaux de rénovation dans son logement.

Que vous rénoviez pour mettre à votre goût la maison que vous venez d’acquérir, ou pour donner de la valeur à votre habitat, voici un projet pour lequel il est hors de question de foncer tête baissée. Suivez nos conseils pour la rénovation de votre logement.

Quelles sont les étapes indispensables?

Le terme de rénovation regroupe donc des situations bien différentes: entre la réfection d’une ruine et quelques couches de peinture, en passant par l’installation d’un nouveau système de chauffage, les fossés sont larges! Il est donc indispensable de commencer par définir précisément son projet. Cela permet entre autres de savoir à quels artisans il faudra faire appel, et dans quel ordre.

La seconde étape consiste à chiffrer précisément les travaux, et donc établir un budget, mais aussi calculer le temps nécessaire à leur réalisation. C’est donc le moment de demander des devis à des professionnels, ainsi que leurs disponibilités. Une fois ces documents en main, vous pourrez comparer les prix. N’allez pas directement au moins cher, assurez-vous avant tout de la qualité du travail fourni et du sérieux des artisans.

atHome.lu et wedo.lu s’associent pour digitaliser les demandes de travaux

En partenariat avec wedo.lu, le portail des artisans au Luxembourg, atHome.lu propose désormais sur son site web la rubrique «Rénover» pour la demande de devis en ligne.

En quelques clics, après avoir complété un formulaire décrivant son projet de rénovation, les utilisateurs peuvent contacter et obtenir gratuitement des devis d’artisans luxembourgeois, appartenant à la Fédération des Artisans, un gage de sérieux et de qualité pour la réalisation de leurs travaux.

Ainsi, il devient plus simple de comparer les prix des sociétés de rénovation et surtout de trouver plus facilement des professionnels qualifiés. Demandez vos devis sur atHome.lu/renover

Comment financer vos travaux de rénovation?

Il faut savoir que le financement de vos travaux peut prendre plusieurs formes.

Dans le cadre d’une acquisition, intégrer le coût de la rénovation dans votre prêt immobilier est la solution la plus simple. Pour cela, vous devrez fournir des devis à votre conseiller afin qu’il ajoute ces frais au plan de financement de votre bien immobilier.

Si vous envisagez une rénovation seule, deux types d’emprunt sont possibles: un prêt personnel (prêt à la consommation) ou un prêt immobilier.

Pour être conseillé sur le type de financement le plus adapté pour vous, contactez un expert aHomeFinance sur atHome.lu/finance.

*enquête TNS pour atHomeGroup – octobre 2019