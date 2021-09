Célébrons la Journée mondiale du cœur

Notre cœur s’entretient et nécessite toute notre attention. En effet, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde avec 17,9 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. Au Luxembourg, en 2019, c’était la première cause de mortalité chez les femmes (580 décès soit 28,5% des décès) et la deuxième chez les hommes (557 décès soit 26,7%). Chez les personnes de plus de 65 ans, c’est la première cause de mortalité (1024 décès soit 30,4%).

Cette année, le ministère de la Santé et la Société luxembourgeoise de cardiologie se sont associés et ont initié pour le mois d’octobre une campagne de sensibilisation à ce sujet avec des affichages dans les gares et les abris de bus. Nous sommes tous concernés et nous pouvons améliorer notre vie et notre santé cardiaque en adoptant une vie plus saine. Le Dr Cristiana Banu, présidente de la Société luxembourgeoise de cardiologie, vous livre les principales pistes pour y arriver:

Prévention 1: Une alimentation saine

Préférez l’eau aux boissons sucrées, les fruits frais aux sucreries. Consommez cinq portions de fruits et légumes par jour. Limitez votre consommation d’alcool à un verre par jour pour les femmes, et deux verres par jour pour les hommes (avec au moins deux jours d’abstinence par semaine). Choisissez vos produits en vous aidant du Nutri-Score. C’est le logo sur les emballages qui note les produits les plus sains (score A), aux moins nutritionnels (E).

Prévention 2: Faites plus d’exercice

On estime que 38 % des adultes ne sont pas suffisamment actifs et que la sédentarité est responsable de la mort de 3,2 millions de personnes par an par manque d’activité physique. L’activité physique regroupe l’ensemble des activités qui peuvent être pratiquées dans différents contextes: au travail, dans les transports, les activités domestiques, sportives et les loisirs. Pratiquez 30 minutes par jour d’activité physique. Faites ces activités physiques au moins cinq jours par semaine.

Prévention 3: Surveillez les risques de diabète et votre taux de cholestérol

Surpoids, sédentarité, antécédents familiaux, précarité, etc. augmentent le risque de diabète, contribuant à l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire pour une personne obèse ou en surpoids est 3 à 5 fois plus élevé. Par ailleurs, l’hypercholestérolémie constitue un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, c’est pourquoi la bonne gestion du cholestérol reste un point capital pour réduire ce risque.

Prévention 4: Connaissez votre tension artérielle (HTA)

Les problèmes de poids, la consommation d’alcool, les facteurs psychosociaux à l’origine d’un stress chronique peuvent être, entre autres, responsables d’une hypertension artérielle. Une brochure à ce sujet a été éditée dernièrement par le Luxembourg Institute of Health (LIH) et peut être consultée sur le site Internet de la Société luxembourgeoise de cardiologie.

Prévention 5: Arrêtez de fumer

Ne plus consommer de tabac est une autre solution efficace pour protéger son cœur. Après 2 ans d’arrêt, le risque d’une maladie coronarienne est significativement réduit. Après 15 ans d’arrêt, le risque des maladies cardio-vasculaires est semblable aux non-fumeurs. Le tabagisme passif nuit également.

Prévention 6: Relaxez-vous!

Parmi tous ces facteurs de risques, il ne faut pas oublier le stress à tous les niveaux, qu’il faut essayer de contrôler par une meilleure qualité de vie. Nous pouvons vite avoir un rythme de vie effréné et stressant. Réduire alors son niveau de stress permet de mieux prendre soin de son cœur. Nous avons tous la mission d’assurer notre santé du cœur et nous pouvons le faire en faisant des gestes simples, et ainsi améliorer notre hygiène de vie. Pour vous, votre famille et toutes les personnes qui vous sont chères, vous avez la responsabilité de donner le bon exemple, de faire les bons gestes. Nous devons et nous pouvons tous contribuer pour combattre ce fléau.

Plus d'informations sur la Société luxembourgeoise de cardiologie.